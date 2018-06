Kemény Dénes: sportszerűtlen döntéseket kell hoznia a szövetségi kapitánynak

Már lejátszották a labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseinek felét, és Kemény Dénes szerint a legizgalmasabb közülük a hét végi német-svéd meccs volt, de nagyon tetszett az InfoRádió vb-szakértőjének a belgák sima győzelme is Tunézia ellen.

"Nagyon szép, stabil, megtervezett labdarúgást játszanak, nem lennék meglepve, ha eljutnának az elődöntőig" - mondta az egykori vízilabda-kapitány.

A lengyelek, noha esélyesnek tartották őket a továbbjutásra a H csoportból, kiestek, miután kikaptak Kolumbiától.

"Kicsit olyan érzésem volt, mint amikor az argentinok szenvedtek a horvátok ellen. Nem láttam igazából felépített támadásokat, gondolatokat, mintha csak felküldték volna a lengyeleket, aztán mindenki passzolta a labdát a legközelebb lévőhöz, miközben Kolumbia nagyon szervezetten és aktívan futballozott" - vélekedett Kemény Dénes.

A G csoportban eldőlt, hogy Anglia és Belgium a továbbjutó, ráadásul mindketten gólfesztivált rendeztek, és a szakértő szerint mindketten ott lehetnek a világbajnokság végelszámolásánál.

"Ha valaki bekerül a legjobb négy közé, ott már bármi megtörténhet. A belgákban látom ennek az esélyét,

az angolok is jól kezdtek, de ők tradicionálisan el szoktak rontani egy-egy fontos meccset,

de amit eddig mutattak, az alapján szerintem jobban szerepelnek majd, mint az eddigi világversenyeken" - mondta a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke.

Gareth Southgate angol szövetségi kapitány ünnepel. (MTI/AP/Antonio Calanni)

A háromszoros olimpiai bajnok pólókapitány érdeklődve nézi a most kezdődő utolsó csoportkört, mert súlyos dilemma elé kerülhetnek az eddig remeklő válogatottak szakvezetői is, és sportszerűtlen megoldásokat is bevethetnek. Az egyik ilyen lehetőség, hogy pihentetnek kulcsjátékosokat a már továbbjutott csapatok azért, hogy az egyenes kieséses meccseken jobb formában legyenek, és ezzel felboríthatják az utolsó pillanatban az adott csoport erőviszonyait.

"Ez egy örök dilemma, a kapitány nézi a saját érdekeit, de a sportszerűség azt kívánná, hogy ugyanolyan összeállításban és elánnal játsszon a csapata az utolsó csoportmérkőzésen is, mert ezzel nem borítaná fel a rendszert a csoporton belül" - mondta Kemény Dénes, de szerinte ez a kisebb probléma, az viszont kifejezetten veszélyes, hogy a már biztos továbbjutás tudatában elkezdenek sakkozni, esetleg szándékosan veszítenek azért, hogy egy könnyebbnek látszó ágra kerüljenek.

"Ez nem szokott kifizetődő lenni, mert az úgynevezett könnyebb ág az ilyen taktikázó csapatokat általában megbünteti, nekem ez volt a tapasztalatom"

- jelentette ki Kemény Dénes.