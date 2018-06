Gólzáporos meccsen győztek a belgák

Nagy lendülettel kezdte a mérkőzést a jóval esélyesebbnek tartott belga válogatott, amely már a meccs elején több helyzetet kialakított, és egy tizenegyessel, illetve egy akciógóllal gyorsan előnybe került. A világbajnokság 27. mérkőzésén ez volt a 13. büntető. Az előző, brazíliai tornán a 64 meccsen összesen ítéltek ennyit a játékvezetők, de akkor még nem állt rendelkezésükre a videobírós segítség.

Az európaiak második találata után Tunézia némileg váratlanul szépített. A folytatásban is Belgium futballozott fölényben, de mindkét oldalon adódtak lehetőségek, és a szünet előtt Lukaku révén visszaállt a kétgólos különbség. A Manchester United csatára az első fordulóban, Panama ellen is duplázott, ez egymást követő világbajnoki mérkőzéseken legutóbb 1986-ban Diego Maradonának sikerült. A belga válogatott történetének legeredményesebb játékosa, Lukaku immár 40 gólnál jár.

Moszkva, 2018. június 23. A belga Romelu Lukaku (j) és a tunéziai Jasszin Meriah az oroszországi labdarúgó-világbajnokság G csoportjának második fordulójában játszott Belgium – Tunézia mérkőzésen a moszkvai Szpartak Stadionban 2018. június 23-án. (MTI/AP/Antonio Calanni)

A második félidőben sem változott a játék képe, Eden Hazard is megszerezte második gólját, és a folytatásban is számos nagy lehetőség adódott a belgák előtt. Ezek közül - Batshuayi révén - csak egyet tudtak kihasználni, a végeredményt pedig Vahbí Hazrí állította be a 93. percben. A belgák a tornán rekordot jelentő 12 alkalommal találták el a kaput.

A spanyol Roberto Martínez szövetségi kapitány a 22. mérkőzésén a 16. győzelmét ünnepelhette a belga válogatott élén. Csapata nagy lépést tett a nyolcaddöntőbe kerülés felé, bár matematikailag még nem biztos a továbbjutása.