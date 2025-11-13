ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.36
usd:
330.32
bux:
108213.63
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem (TE) rektora beszédet mond A koronavírus hatásai az élsportra elnevezésű műhelykonferencián a Testnevelési Egyetemen, Budapesten 2020. június 17-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Mocsai Lajos: világraszóló eredményt ért el a női kézilabda válogatott

Infostart / MTI

A volt szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatott 1998 és 2004 között olyat csinált, amit a világon kevesen.

A magyar szövetség (MKSZ) csütörtökön díszebéden köszöntötte az 1965-ben világbajnok, valamint a 2000-ben olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok női válogatott tagjait. Mindhárom eredmény a szakág legjobb hazai teljesítménye a mai napig is.

"Sok és jó minőségű munka nélkül nem lehet elverni a világot. Jönnek itt a különböző iskolák, de mi magyarok annak idején férfi és női vonalon is megvalósítottuk a világ élvonalának stratégiáját, fizikai felkészítését és pszichológiai felkészülését. Közösen, veletek! Erre nagyon büszke vagyok" - mondta köszöntőjében Mocsai. Hozzátette:mindig tudni kell innovatívan előre tervezni, gondolkozni, és meg kell találni azokat az embereket, akik az előírt munkát elvégzik. Majd volt játékosaihoz szólva azt mondta:

"Ne felejtsétek, hogy még mindig ti vagytok a zsinórmérték, akik eredményt értek el a magyar kézilabdában. Csinálják utánatok a következő generációk! Csinálják utánunk, akik most fiatalként beszállnak a ringbe!"

A 2000-ben elért sikerek kapcsán felidézte: az előző évben a világbajnokságon "félelmetesen jó játékkal" magabiztosan és fölényesen megnyerték minden mérkőzésüket a Norvégia elleni negyeddöntő kivételével, ezért csak az ötödik helyen végeztek. Mint mondta, már ott érződött a csapat ereje, a sydneyi ötkarikás játékok előtt mégsem tartották alkalmasnak a csapatot a legjobb négy közé jutásra.

"Úgy készültünk az olimpiára, hogy az lesz a mi versenyünk. A norvégok elleni elődöntő stratégiailag és taktikailag az egyik legerősebb női válogatott mérkőzés volt, a mai napig érdemes megnézni" - idézte fel Mocsai. Hangsúlyozta: azóta is nehéz beszélni a Dániával szemben hatgólos előnyről elveszített döntőről, az elmúlt 25 évben nem is sokszor beszéltek róla, de lassan megemésztik a történteket.

"Csalódottak voltunk, mindannyian a könnyeinkkel küszködtünk a mérkőzés után, de az idő és minden találkozás megszépíti az emlékeket. Óriási öröm azt látni, hogy a kézilabda környékén családanyaként és neves személyiségként élitek az életeteket" - közölte a volt kapitány. Mocsai emlékeztetett, hogy rendszerint a világ legjobb csapataival készültek a világversenyekre, és örömmel látja, hogy a női válogatottnál manapság hasonlóképpen gondolkodnak, hiszen annak idején is a dánokkal, a norvégokkal és a franciákkal való közös kapcsolat hozta meg az eredményességet. Elárulta:

az 1965-ben világbajnok válogatott sikerkapitánya, Török Bódog a halálos ágyán azt kérte tőle: csapataival együtt dolgozzanak olyan mértékadóan, hogy világsikert érjenek el közösen.

"Ez egy nagyon mély üzenet volt a részéről, és azt gondolom, hogy mi - bár ezt veletek még soha nem beszéltem meg - meg is fogadtuk és teljesítettük" - szólt ismét volt játékosaihoz. Ignácz Ilona, a hatvan évvel ezelőtt világbajnokságot nyert csapat tagja úgy fogalmazott, az a vb valamennyiük számára sorsdöntő volt.

"Ahogyan a további életünk alakult a világbajnokság után, akár a magánéletünkben, akár a munkánkban, a pályaválasztásunkban, az mind ott kezdődött, amikor aranyérmesek lettünk. Mindenben nagyon meghatározó pillanat volt" - mesélte. Mint felidézte: nem esélyesként utaztak Nyugat-Németországba, szó sem volt róla, hogy világbajnokok lesznek. A végső siker titka szerinte az edző és a játékosok közötti kohézió volt.

"Olyan kapcsolat volt ez, ami azóta sem ismétlődött meg. Egy mindenkiért, mindenki egyért!"

- vélekedett. Kiss István, az MKSZ volt elnöke elmondta: a 2000-es olimpiai döntő után kaptak hideget-meleget, de "ahogy múlt az idő, úgy fényesedett ez az ezüstérem". Leszögezte: a játékosok érdemei múlhatatlanok, hiszen beírták magukat a magyar kézilabda történetébe olyan eredményekkel, amelyeket azóta sem szárnyalt túl senki.

"Nagy öröm számomra, hogy hűek maradtatok a sportághoz edzőként, utánpótlásedzőként vagy szakértőként. Óriási dolog, hogy fontosnak érzitek az utánpótlás nevelését, és átadjátok a megszerzett hatalmas rutint és tudást" - magyarázta. Az MKSZ az ünnepség végén bejelentette és bemutatta, hogy a hatvan évvel ezelőtt vb-győztes csapat tiszteletére a magyar női válogatott a november 26-án kezdődő világbajnokságon az 1965-ös felszerelést idéző mezben lép majd pályára.

"Most rajtunk a sor! Nagyon jó csapatunk van, ezt már bizonyítottuk a tavalyi Európa-bajnokságon. A lányok ugyanazt akarják, mint mindenki más: át akarják írni a történelmet. Tudom, hogy nem egyszerű, de mindent megteszünk, hogy a legjobb eredményt érjük el a következő vb-n, és bízunk benne, hogy valamikor egy helyett már két csillag lesz a mezeken" - mondta Golovin Vlagyimir, az Eb-bronzérmes nemzeti együttes szövetségi kapitánya.

Kezdőlap    Sport    Mocsai Lajos: világraszóló eredményt ért el a női kézilabda válogatott

női kézilabda

mocsai lajos

női kézilabda-válogatott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Faragó Tamás az új olimpiai lebonyolításról: a nézők nyernek, eltűnnek az érdektelen meccsek

Faragó Tamás az új olimpiai lebonyolításról: a nézők nyernek, eltűnnek az érdektelen meccsek

A 2028-as Los Angeles-i játékokon a megszokottól teljesen eltérő lesz a vízilabdatorna lebonyolítása. Rövidebb ideig tart, kevesebb meccset rendeznek, és két hatos helyett három négyes csoportba sorsolják a válogatottakat. Faragó Tamás az InfoRádióban azt mondta, ezzel a változtatással az első pillanattól az utolsóig éles lesz a küzdelem, az összes meccset a lehető legmagasabb hőfokon kell lejátszaniuk a csapatoknak. A Nemzet Sportolója értékelte az FTC és a Vasas eddigi őszi BL-szereplését is.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump rátámadott a Demokrata Párt erős emberére a választási körzetek miatt

Trump rátámadott a Demokrata Párt erős emberére a választási körzetek miatt

A Trump-adminisztráció csütörtökön beperelte Kaliforniát az újonnan elfogadott kongresszusi körzethatárok miatt. A nyugati parti tagállam azért rajzolta a választási körzeteket, hogy ezzel több demokrata politikusnak szerezzen képviselői helyet, mert korábban Texasban épp a Republikánusok hajtottak végre egy hasonló módosítást.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a tökéletes, sokáig puha bejgli receptje: így garantáltan nem reped ki

Itt a tökéletes, sokáig puha bejgli receptje: így garantáltan nem reped ki

Békebeli bejgli receptek: így készül a mákos bejgli és a diós bejgli, illetve a gesztenyés bejgli töltelék. Mutatjuk, mitől lesz puha a bejgli tészta nagyanyáink bejgli receptje szerint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

Lawyers for the US president have threatened to sue the corporation for $1bn (£759m).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 13. 20:33
„Kijött a vakond” az utolsó örmény helyzetnél – Értékelések a vb-pótselejtező küszöbén
2025. november 13. 20:22
Faragó Tamás az új olimpiai lebonyolításról: a nézők nyernek, eltűnnek az érdektelen meccsek
×
×
×
×