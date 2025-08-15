Bolla Bendegúz csapata vár a Győrre az utolsó fordulóban

Az első mérkőzéshez hasonlóan 2-2-re végződő találkozó szünetében a vendéglátó még két góllal vezetett, innen egyenlített az osztrák alakulat, amelyben Bolla gólpasszt adott, míg a túloldalon Keresztes sárga lapot kapott, mindketten végigjátszották a mérkőzést. A hosszabbításban nem esett gól, a tizenegyesek - amelyek során mindkét magyar futballista csapata ötödik rúgójaként értékesítette a maga kísérletét - pedig a Rapid Wiennek kedveztek.

Baráth Péter az első félidő ráadásában gólt szerzett, együttese, a második játékrész elején emberelőnybe került, a lengyel Raków Czestochow pedig létszámfölényét kihasználva 2-0-ra nyert, így 2-1-es összesítéssel búcsúztatta a Makkabi Haifát. A találkozót a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezték, a pályaválasztó az izraeli együttes volt.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágók:

Dundee United (skót)-Rapid Wien (osztrák) 2-2 (2-0, 2-2, 2-2) - tizenegyesekkel: 4-5

Továbbjutott: a Rapid Wien 4-4-es összesítéssel, tizenegyesekkel.

Makkabi Haifa (izraeli)-Raków Czestochowa (lengyel) 0-2 (0-1)

Továbbjutott: a Raków Czestochowa, 2-1-es összesítéssel.

korábban:

ETO FC-AIK Stockholm (svéd) 2-0 (1-0)

Továbbjutott: a Győr, 3-2-es összesítéssel.

Paksi FC-Polisszja Zsitomir (ukrán) 2-1 (1-0)

Továbbjutott: a Polisszja Zsitomir, 4-2-es összesítéssel.