2025. augusztus 15. péntek Mária
A győztes Győr játékosai a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjében a 3. fordulóban játszott ETO FC - AIK Stockholm mérkőzés után a győri ETO Stadionban 2025. augusztus 14-én. A Győr 2-0-ra győzött és 3-2-es összesítéssel továbbjutott.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Bolla Bendegúz csapata vár a Győrre az utolsó fordulóban

Infostart

A Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wien lesz a Győr ellenfele a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének utolsó körében: az osztrák együttes tizenegyesekkel harcolta ki a továbbjutást a Keresztes Krisztiánt soraiban tudó skót Dundee United vendégeként.

Az első mérkőzéshez hasonlóan 2-2-re végződő találkozó szünetében a vendéglátó még két góllal vezetett, innen egyenlített az osztrák alakulat, amelyben Bolla gólpasszt adott, míg a túloldalon Keresztes sárga lapot kapott, mindketten végigjátszották a mérkőzést. A hosszabbításban nem esett gól, a tizenegyesek - amelyek során mindkét magyar futballista csapata ötödik rúgójaként értékesítette a maga kísérletét - pedig a Rapid Wiennek kedveztek.

Baráth Péter az első félidő ráadásában gólt szerzett, együttese, a második játékrész elején emberelőnybe került, a lengyel Raków Czestochow pedig létszámfölényét kihasználva 2-0-ra nyert, így 2-1-es összesítéssel búcsúztatta a Makkabi Haifát. A találkozót a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezték, a pályaválasztó az izraeli együttes volt.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágók:

  • Dundee United (skót)-Rapid Wien (osztrák) 2-2 (2-0, 2-2, 2-2) - tizenegyesekkel: 4-5

Továbbjutott: a Rapid Wien 4-4-es összesítéssel, tizenegyesekkel.

  • Makkabi Haifa (izraeli)-Raków Czestochowa (lengyel) 0-2 (0-1)

Továbbjutott: a Raków Czestochowa, 2-1-es összesítéssel.

korábban:

  • ETO FC-AIK Stockholm (svéd) 2-0 (1-0)

Továbbjutott: a Győr, 3-2-es összesítéssel.

  • Paksi FC-Polisszja Zsitomir (ukrán) 2-1 (1-0)

Továbbjutott: a Polisszja Zsitomir, 4-2-es összesítéssel.

