Mercedes: furcsa, de hasznos volt az első tesztnap

A keddi nyitányon a finn Valtteri Bottas körözött az angliai pályán, amely az istálló brackleyi központjának közelében található. A hatszoros világbajnok Lewis Hamilton szerdán kapcsolódik be a munkába. Mindketten egy 2018-as modellel edzenek, mivel a szabályzat szerint tilos az aktuális autót használni a hivatalos teszteken a szezon közben.

A Mercedes tájékoztatása szerint a cél az, hogy versenyszituációkat gyakoroljanak a július 5-i, ausztriai szezonrajt előtt.

A teszt végén Bottas és Toto Wolff csapatfőnök is üzent a rajongóknak, előbbi beszámolt a tapasztalatairól, utóbbi biztatta a szurkolókat, hogy a tévében és az online csatornákon kövessék a csapat életét, versenyeit. A Twitteren megosztottak pár fotót a koronavírus miatt maszkban dolgozó csapattagokról is.

THANK YOU ❤? Toto's got a message to all of you! ? pic.twitter.com/5XosSAgy7I