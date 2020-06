Eldőlt a francia futballbajnokság sorsa

A francia liga (LFP) a koronavírus-járvány hatására - a kormányzati döntéssel összhangban - határozott a Ligue 1 és Ligue 2 befejezéséről akkor, amikor még tíz forduló hátravolt a küzdelmekből. Ez azt is jelentette, hogy a hetedik helyezett Olympique Lyon egy ponttal lemaradt az Európa-liga-indulást jelentő helyről, az Amiens és a Toulouse pedig kiesett. Mindhárom klub fellebbezett az idény befejezése ellen.

A bíróság most elutasította a beadványt, de a két utolsó klub esetében felfüggesztette a kiesést. Miután a Lorient és a Lens csapatát feljutónak nevezték meg a második ligából, a bíróság most arra utasította az LFP-t, hogy vizsgálja felül a következő szezonra tervezett bajnoki versenykiírást, ami így akár 22 csapatos élvonalat is eredményezhet.

A bajnokság befejezéséről hozott döntés miatt sok kritika érte az LFP-t, főleg annak fényében, hogy a többi európai topligában, így Németországban, Spanyolországban, Angliában és Olaszországban folytatták, illetve hamarosan folytatják a küzdelmeket.

