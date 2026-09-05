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ATHENS, GREECE - SEPTEMBER 5: Smoke rises after an Air Force F-4 Phantom fighter jet crashed, during the Athens Flying Week air show at Tanagra Air Base in Athens, Greece, September 5, 2026. (Photo by Nikos Mitrousias/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Nikos Mitrousias/Anadolu via Getty Images

Újabb tragikus részlet derült ki a légibemutatón történt balesetről

Infostart / MTI

Lezuhant egy F–4 Phantom vadászbombázó szombaton Görögországban az Athén melletti Tanagra repülőtérnél egy légibemutatón, a két pilóta nem élte túl a balesetet.

Hatalmas csattanást követően fekete füst szállt a magasba a rendezvényen pár száz méterre a légibemutatót figyelemmel követő tömegtől. A nézők közül nem sérült meg senki.

A baleset a repülőtértől két kilométerre történt alacsony repülési magasságban, néhány perccel azután, hogy a repülőgép felszállt. A becsapódás nyomán jelentős tűz keletkezett, repülőgépekkel és helikopterekkel oltották el a lángokat, amelyek egy közeli erdőre is átterjedtek.

A légibemutatót azonnal megszakították, és hangosbemondókon kérték az embereket, hogy távozzanak a területről – jelentette az ERT görög televízió.

A szerencsétlenül járt F–4 Phantom vadászbombázó a Tanagra légibázison minden év szeptemberében megrendezett Athens Flying Week nevű légibemutatón vett részt.

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