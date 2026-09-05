Újabb tragikus részlet derült ki a légibemutatón történt balesetről

Hatalmas csattanást követően fekete füst szállt a magasba a rendezvényen pár száz méterre a légibemutatót figyelemmel követő tömegtől. A nézők közül nem sérült meg senki.

A baleset a repülőtértől két kilométerre történt alacsony repülési magasságban, néhány perccel azután, hogy a repülőgép felszállt. A becsapódás nyomán jelentős tűz keletkezett, repülőgépekkel és helikopterekkel oltották el a lángokat, amelyek egy közeli erdőre is átterjedtek.

A légibemutatót azonnal megszakították, és hangosbemondókon kérték az embereket, hogy távozzanak a területről – jelentette az ERT görög televízió.

Un F-4E Phantom II de la Fuerza Aérea de Grecia se estrelló mientras realizaba una exhibición en la Athens Flying Week en Tanagra, Grecia.



▪️ No hay reporte oficial sobre la tripulación. pic.twitter.com/6j29OsrAWh — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) September 5, 2026

A szerencsétlenül járt F–4 Phantom vadászbombázó a Tanagra légibázison minden év szeptemberében megrendezett Athens Flying Week nevű légibemutatón vett részt.