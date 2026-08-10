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Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Harci gépeket kellett bevetni Donald Trump golfközpontja fölött

Infostart / MTI

Az amerikai légierő vadászgépei kikísértek két repülőgépet New Jersey államban, a Donald Trump amerikai elnök bedminsteri golfklubja felett kialakított ideiglenesen zárt légtérből.

Az Észak-amerikai Légtérvédelmi Parancsnokság (NORAD) megerősítette, hogy F-16-os vadászgépek helyi idő szerint vasárnap repülőgépeket fogtak el, és kísértek ki a korlátozott légtérből.

A Fox News hírportálja és a The New York Post című napilap arról számolt be, hogy a repülőgépeket Trump golfklubja közelében fogták el, ahol az elnök a hétvégét töltötte.

Az amerikai hadsereg nem közölte, hány vadászgép vett részt az akcióban, és nem adott további részleteket a korlátozásokat megszegő repülőgépekről sem.

Biztonsági okokból rendszeresen ideiglenes repülési korlátozásokat vezetnek be az amerikai elnökök tartózkodási helyeinek környékén.

A NORAD egyben arra szólította fel a pilótákat, hogy minden repülés előtt ellenőrizzék az érvényben lévő légtérkorlátozásokat.

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Kezdőlap    Külföld    Harci gépeket kellett bevetni Donald Trump golfközpontja fölött

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