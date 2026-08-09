Kínai lányok mentették meg a magyar lányt a lakótelepen

A rendelkezésre álló adatok szerint a bűncselekményt megelőzően a felek együtt italoztak egy lakótelepi parkban, majd a gyanúsított egy félreeső, füves területre vonszolta az áldozatát, amikor az ellenállt. A férfi lefogta a lány kezeit, és megpróbálta megerőszakolni.

A támadást a közeli társasház erkélyéről hallották meg a helyben lakó kínai fiatalok, akik angolul visszakiabáltak a sötétbe,

segítséget ajánlva.

A bátor közbelépés hatására a feltételezett elkövető elmenekült a bokrok közül – áll az RTL Híradó riportjában.

A debreceni törvényszék szóvivője, Dobó Dénes tájékoztatása szerint a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását, mivel fennáll a szökés, az elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásának veszélye.

A turistaként érkezett férfi ellen szexuális erőszak kísérlete miatt indult eljárás, bűnössége esetén akár nyolc év börtönbüntetésre is számíthat.