Nemzetközi vizekre evez a fogyasztóvédelem

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a kormányhivatalok bevonásával országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken, azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszer-biztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat – közölte pénteken az NKFH.

A tájékoztatás szerint az ellenőrzések elsősorban a gyros, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki, ahol az eltérő alapanyagok és technológiák miatt kiemelten fontos a higiéniai előírások, az élelmiszer-biztonsági szabályok betartása. A hatósági vizsgálatok során

az NKFH kiemelt figyelmet fordít az alapanyagok megfelelő tárolására és kezelésére, a hűtési lánc folyamatos fenntartására, a nyersanyagok és a készételek elkülönített kezelésére, a vendéglátóhelyek higiéniai állapotának és műszaki feltételeinek megfelelő voltára.

Az ellenőrzések kiterjednek a személyi higiéniai előírások betartására, az allergénekre vonatkozó fogyasztói tájékoztatás szabályszerűségére, valamint a HACCP rendszer és a kapcsolódó dokumentáció meglétére, megfelelő alkalmazására.

A hatóság szerint a fokozott vizsgálatokat a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok is indokolják, 2025-ben 155 távol-keleti vendéglátóhely ellenőrzésének eredményeként 126 esetben hatósági eljárás indult, továbbá 18 esetben a tevékenységet felfüggesztették az élelmiszer-biztonsági hiányosságok miatt. A jogsértések miatt a kiszabott élelmiszer-ellenőrzési és élelmiszerlánc-felügyeleti bírságok összege meghaladta a 15 millió forintot.

Tavaly az NKFH és a kormányhivatalok munkatársai 350 gyrost árusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. 89 esetben került sor eljárás megindítására, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot – írták a közleményben.