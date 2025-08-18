ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.99
usd:
338.5
bux:
105519.51
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Jordánia Petra
Nyitókép: Pixabay

A hadkötelezettség visszaállítása mellett döntött egy közel-keleti ország

Infostart / MTI

Jordániában 2026 februárjától, több mint 30 év után visszavezetik a hadkötelezettséget - derült ki az arab ország kormányának hétfői bejelentéséből, amelyben "a nemzeti identitás megerősítésével" és "a fiatalok jellemfejlesztésével" indokolják a rendelkezést.

Mohammed Momani, Jordánia távközlési minisztere és kormányszóvivője a döntés okával kapcsolatos újságírói kérdésre azt felelte, Ammán fenyegetést lát a szomszédos Izrael szélsőjobboldali csoportjaiban, amelyek szerinte "viselkedésükkel aláássák a kétállami megoldás esélyeit és a régiós stabilitást is veszélyeztetik".

A tárcavezető Musztafa Hijárival, a hadsereg szóvivőjével tartott közös sajtótájékoztatóján elmondta azt is, hogy a rendelkezés értelmében besoroznak minden, 2007-től született fiatal férfit, beleértve azokat is, akik 2026 januárjában töltik be a 18. életévüket. Ez az első szakaszban mintegy 6000 férfit jelent.

Mentesülnek a szolgálat alól az egészségileg alkalmatlanok, illetve az egykék.

Mint mondta, a tervek szerint a behívottakra egy gyakorlati és egy elméleti program vár. Hozzátette, hogy a 2026-os programra Ammán 20 millió dinárnyi (9,5 milliárd forint) összeget különített el.

Jordániában 1991-ben törölték el a 18 és 40 év közötti férfiak kötelező kétéves katonai szolgálatát, részben azért, mert túl drágának találták.

Az ország az Egyesült Államokkal kötött védelmi szerződést, amelynek értelmében több ezer amerikai katona állomásozik a területén.

Jordánia 1994-ben békeszerződést kötött Izraellel.

Kezdőlap    Külföld    A hadkötelezettség visszaállítása mellett döntött egy közel-keleti ország

közel-kelet

jordánia

hadkötelezettség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

Messze vannak még a felek a békétől, mert messze vannak egymástól az álláspontok is – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője szerint ha Ukrajna megkapja a biztonsági garanciákat, elképzelhető, hogy Volodimir Zelenszkij hajlandó lesz kompromisszumra vagy valamilyen engedményekre, mert ezek Ukrajna hosszú távú fennmaradásának a feltételei lehetnek.
 

Kínának is van mondanivalója "Alaszkáról"

Oroszország csak lő és lő - ennyit ért Vlagyimir Putyin alaszkai látogatása

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elkezdődött a Trump-Zelenszkij csúcs, egy asztalnál az EU és a NATO nagyágyúi - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU tárgyalásról

Elkezdődött a Trump-Zelenszkij csúcs, egy asztalnál az EU és a NATO nagyágyúi - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU tárgyalásról

Elkezdődött Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozója a Fehér Házban - az eseményen számos európai vezető és a NATO főtitkára is részt vesz. Trump a múlt héten találkozott az orosz elnökkel, erről is biztosan szó lesz a tárgyalóasztalnál. Trump és Zelenszkij rövid tárgyalást tartott a sajtó előtt, majd elvonultak, hogy privátban folytassák az egyeztetéseket, később az EU és a NATO vezetőivel ültek le tárgyalni. Trump többször is említette, hogy erős biztonsági garanciákat adna Ukrajnának, akár még katonákat is küldhet az ország területére, ha vége a háborúnak - Oroszország ezt azonnal elutasította. Cikkünk percről percre frissül a Trump-Zelenszkij találkozó eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Forintgyengülés hétfőn: így változott az árfolyam a nap folyamán

Forintgyengülés hétfőn: így változott az árfolyam a nap folyamán

Gyengült hétfőn a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky says he and Trump discussed Ukraine security guarantees in 'best' talks yet

Zelensky says he and Trump discussed Ukraine security guarantees in 'best' talks yet

The US president says Russia's Putin is "expecting a call" immediately after his talks with Zelensky and European leaders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 18. 21:34
Fenyegetőzik az iráni alelnök
2025. augusztus 18. 21:21
Az államfő szerint az erdélyi határozott és építő magyar identitástudat minden magyar számára példát jelent
×
×
×
×