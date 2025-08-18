A hadkötelezettség visszaállítása mellett döntött egy közel-keleti ország

Mohammed Momani, Jordánia távközlési minisztere és kormányszóvivője a döntés okával kapcsolatos újságírói kérdésre azt felelte, Ammán fenyegetést lát a szomszédos Izrael szélsőjobboldali csoportjaiban, amelyek szerinte "viselkedésükkel aláássák a kétállami megoldás esélyeit és a régiós stabilitást is veszélyeztetik".

A tárcavezető Musztafa Hijárival, a hadsereg szóvivőjével tartott közös sajtótájékoztatóján elmondta azt is, hogy a rendelkezés értelmében besoroznak minden, 2007-től született fiatal férfit, beleértve azokat is, akik 2026 januárjában töltik be a 18. életévüket. Ez az első szakaszban mintegy 6000 férfit jelent.

Mentesülnek a szolgálat alól az egészségileg alkalmatlanok, illetve az egykék.

Mint mondta, a tervek szerint a behívottakra egy gyakorlati és egy elméleti program vár. Hozzátette, hogy a 2026-os programra Ammán 20 millió dinárnyi (9,5 milliárd forint) összeget különített el.

Jordániában 1991-ben törölték el a 18 és 40 év közötti férfiak kötelező kétéves katonai szolgálatát, részben azért, mert túl drágának találták.

Az ország az Egyesült Államokkal kötött védelmi szerződést, amelynek értelmében több ezer amerikai katona állomásozik a területén.

Jordánia 1994-ben békeszerződést kötött Izraellel.