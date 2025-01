Új üzletekkel és átszabott tarifarendszerrel nyitott a One

Országszerte 98 településen, 135 megújult arculatú szaküzlettel várja majd az ügyfeleket a One Magyarország. Ezen a márkanéven egyesítette ugyanis a 4iG csoport a távközlési kereskedelmi szolgáltatásait, így hivatalosan eltűnt a Vodafone Magyarország, a DIGI, az Antenna Hungária és az Invitech, és január 1-jétől csak a One maradt. Ezt követik most az üzletek átalakításai és élesedett az új tarifarendszer.

Az első márkaboltot hétfőn mutatták be Budapesten, a Westend City Centerben. "Célunk, hogy a magyarországi távközlési szolgáltatók közül a One márkanévhez híven az elsődleges választást jelentsük a lakossági és az üzleti előfizetők számára is" – fogalmazott Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója. Kérdésre válaszolva elmondta: a kormánnyal kötött stratégiai megállapodásban rögzített célokat tartani fogják. Jelenleg 2 millió háztartást érnek szélessávú internettel és a jövőben a hibrid, valamint a tisztán optikai hálózatfejlesztések folytatódnak, de "felpörgetik" a gigabit letöltési sebességet biztosító 5G mobilhálózat fejlesztését is.

A január végéig márkanevet váltó, és a következő hónapokban fokozatosan megújuló üzletek új koncepciót valósítanak meg az ügyfélkiszolgálásban is – mondta az InfoRádióban a One Magyarország kereskedelmi és értékesítési vezérigazgató-helyettese. Csáki Richárd elmondása szerint a üzleteket egy teljesen új koncepció mentén alakították ki, ami az első pillanattól kezdve "az ügyfélélményt szolgálja, a gyors és hatékony szakmai segítségnyújtástól a közvetlen kapcsolat kialakításáig". A cég új szlogenje, a "Minden pillanat számít" is ezt jelképezi.

"Az tisztán látszik, hogy a készpénztípusú tranzakciók egyre inkább kiszorulnak az üzlettérből, és a tanácsadás veszi át a szerepet. A One Magyarországnál mi abban hiszünk, hogy minden egyes interakció számít, annak a minősége számít. Nem mindegy, hogy milyen élménnyel gazdagodik egy ügyfél, hogyan érzi magát egy fizikai térben, az adott ügyhöz mért tranzakciós időt figyelembe vesszük-e és aszerint visszük-e el az üzlettér megfelelő szegletébe" – fogalmazott.

Az üzletek felújításával kapcsolatban elmondta, két fázisban gondolkodnak: január első két hetében az összes üzlet arculata megváltozik, és több tucat üzletet teljesen átalakítanak az új dizájnkoncepció szerint, amit majd tesztelni is fognak, kíváncsiak a visszajelzésekre. Összesen 135 megújult üzlet lesz 98 településen.

A One mobiltarifái január 1-jével nem változtak. Egyes csomagokat más néven találnak meg az ügyfelek, de azok tartalma és díjszabása megegyezik a korábbi Vodafone- és DIGI-tarifacsomagokéval. A társaság sávos kedvezményeket nyújt a több szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleknek. Mint az InfoRádióban Bányai Tamás kifejtette, kialakítottak egy új, korlátlan mobiltarifát azoknak, akiknek már van vezetékes előfizetésük – vagy új ügyfelek és olyat is kötnek –, legyen szó lakossági vagy kisvállalati ügyfelekről.

Bajnokok Ligája és egyéb extrák – csak az egyik csomagban Bányai Tamás kiemelte: elindult a TV Family csomag, amely amellett, hogy 114 csatornát tartalmaz, 7 napos felvételi és 90 napos visszanézési lehetőséget, valamint 90 órás tárolási lehetőséget a digitális platformon, hanem tartalmazza az RTL+ Premium teljes kínálatát, így az ügyfelek extra költség nélkül férhetnek hozzá a Bajnokok Ligája, az Európa Liga és a Konferencialiga mérkőzéseihez, valamint az RTL exkluzív saját gyártású tartalmaihoz, filmekhez, sorozatokhoz. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy jelenleg dolgoznak azon, hogy az RTL+ előfizetők a jelenlegi jelszavukkal is hozzáférjenek One előfizetés keretében a prémium tartalmakhoz.

A Vodafone konszolidált árbevétele 2023-ban 233,883 milliárd forintra csökkent az előző évi 287,747 milliárd forintról, az adózott eredmény 1,384 milliárd forintot tett ki a 2022-es 50,967 milliárd forint után.