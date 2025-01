Egyelőre csak ennyit tudni Szoboszlai rejtélyes betegségéről

Az Anfield Watch című oldal már a vasárnapi rangadó előtt közölte, hogy Szoboszlai Dominik, annak ellenére, hogy szinte mindenki a kezdő tizenegybe várta, nem lesz ott a mérkőzésre benevezettek között, mégpedig a klub orvosi stábjának javaslatára. „A magyar (játékos) kihagyásának oka, hogy az elmúlt napokban betegség sújtotta, ezért a klub egészségügyi stábja pihenésre szólította fel, amiatt nem tud pályára lépni. Szoboszlai számára keserű csalódás, ami történt, mert nagyon szeretett volna már visszatérni. Ugyanakkor még jól is jöhet a számára ez a kis pihenő, tekintve, hogy a Liverpool nagyon mozgalmas időszak előtt áll, és ha Szoboszlai friss lesz, az hosszú távon hatalmas előnyt jelent majd Slot számára.”

Az ismert olasz újságíró, Fabrizio Romano is azt közölte, hogy Szoboszlai Dominik még a cserék között sem lesz ott, mivel az előző két napban nem edzett.

?? Dominik Szoboszlai, not even on the bench for Liverpool due to illness.



He wasn’t able to train in the last 2 days. pic.twitter.com/0bhKVhAQqI