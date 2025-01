Gyorsan véget ért Elon Musk és a brit szélsőjobb barátsága

Nigel Farage – a brexitet kikényszerítő brit politikus - már élete harmadik pártját vezeti. A Reform UK élén – nyolcadik próbálkozásra – sikerült bejutnia a parlamentbe. Az elmúlt hetekben azzal idegesítette a brit establishment pártját, a konzervatívokat, hogy az ő formációjának immár több tagja van.

Farage Donald Trump nagy híve. Karácsony előtt a megválasztott amerikai elnök birtokán együtt pózolt a Trump-kormányzatban a Kormányzati Hatékonysági Hivatal élére kinevezett Elon Musk milliárdossal, aki 100 millió dolláros adományt ígért a Reform UK-nek.

