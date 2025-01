Uszty-Luga Szentpétervár mellett, a Finn-öböl partján található. A kikötőt január 4-én robbanás rázta meg, egy gáztározó gyulladt ki. Az ukrán SZBU közölte: a robbanásért ők felelősek, a támadást egy nagy hatótávolságú drónnal hajtották végre - közöltge a Portfolio.

A robotgép több mint 900 kilométert repült Ukrajnából, mire a célpontot eltalálta. A támadás után röviddel spekuláció jelent meg az orosz médiában arról, hogy NATO-területről, egész pontosan Észtországból indították az akciót, ezt Ukrajna és Észtország is tagadta.

❗️The attack on ??Russia's largest commercial port of Ust-Luga in the Leningrad region is the work of the Security Service of ??Ukraine.



According to a source in UP, on January 4, long-range SBU drones covered more than 900 kilometers, flew almost to St. Petersburg and… pic.twitter.com/7OGcZOTpxf