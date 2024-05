Oroszország új barátai: Moszkva törölné a terrorista szervezetek listájáról az afganisztáni tálibokat

"Afganisztánban a tálibok az igazi hatalom" – jelentette ki az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov szerint a szélsőséges iszlamista szervezet törlése a terrorszervezetek listájáról az "objektív valóságot tükrözné" – írja legújabb jelentésében az Intsitue for the Study of War (ISW).

Lavrov meglepő kijelentését Oroszország kabuli különleges megbízottjának a bejelentése előzte meg. Zamir Kabulov azt közölte: a külügyminisztérium és az igazságügyi tárca azt javasolja Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy törölje a tálibokat a tiltott szervezetek listájáról. Kabulov azt is hozzátette, hogy a tálibok képviselői részt vesznek a szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon 2024. június elején.

Savkat Mirzijojev üzbég elnök (j) taskenti palotájának udvarán fogadja Vlagyimir Putyin orosz államfőt. Abban állapodtak meg, hogy békét és stabilitást teremtenek Afganisztánban. MTI/EPA/Szputnyik pool/Mihail Mecel

Közben az orosz elnök Taskentben találkozott Savkat Mirzijojev üzbég államfővel, akivel abban állapodott meg, hogy a két ország közös erőfeszítéseket tesz az afganisztáni béke és stabilitás megteremtése érdekében. Nyugati elemzők szerint ez a kissé homályos megfogalmazás arra utal, hogy Oroszország igyekszik betölteni azt a hatalmi vákuumot, amely Afganisztánban keletkezett az amerikaiak és szövetségeseik hirtelen távozása után.

Az ISW is megjegyzi, hogy a tálibok 2021-es hatalomba kerülését követően a Kreml szinte azonnal kereste velük a kapcsolatot. Most pedig, amikor Oroszország és a Nyugat viszonya a mélypontra süllyedt Moszkva már nyíltan is a tálibok mellé áll. Az oroszok valószínűleg azt remélik: a tálibok nyilvános elismerése segíthet nekik abban, hogy leszámolhassanak az Iszlám Állam afganisztáni szárnyával (ISKP). Ez a csoport felelős ugyanis a Moszkva melletti Crocus City Hall koncert központban, március 22-én elkövetett terrortámadásáért és más, Oroszországban végrehajtott merényletekért.

Lángol a moszkvai Crocus City Hall koncertközpont. A támadásban 144 meghaltak, 551-en megsebesültek. Forrás: X / Денис Казанський

Az oroszok ezen törekvése amúgy teljesen egybevág a tálibok érdekeivel is, akik minden eszközzel igyekeznek felszámolni a velük ellenséges szervezeteket. Közülük is az ISKP, vagyis az Iszlám Állam Horászán a legveszélyesebb. Afganisztánban ők a felelősek a civilek elleni legbrutálisabb támadásokért. Olyan szörnyűségeket művelnek, mint például amikor 2020-ban betörtek egy kabuli szülészetre, ahol megöltek tizenhat kismamát, valamint két gyermeket. A Gazdaság és Béke Intézet (Institute for Economics and Peace) kimutatása alapján az ISKP 2015-ös megalakulásától számított három éven belül a világ négy leggyilkosabb szervezetének egyike lett.

Taskent pedig úgy kerül a képbe, hogy az Iszlám Állam Horászán, több más militáns szervezettel együtt, magába olvasztotta az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom (IMU) tagjait is. Az ő számlájukra ugyancsak több merénylet írható.

Az Iszlám Állam Horászán (ISKP) nevét arról a történelmi régióról kapta, amely egykor a mai Pakisztán, Irán, Afganisztán és Közép-Ázsia egyes részeit foglalta magába. Forrás: Wkikpédia

Ellenben az Iszlám Állam Horászánnak sikerült túlélnie az amerikaiak és szövetségeseik évekig tartó hadjáratát. Kérdés, hogy mire mennek velük most az oroszok?