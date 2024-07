Imre Bence: Most már máshogy oldanám meg az utolsó helyzetet

Ettől olimpia az olimpia – mondta érdeklődésünkre Juhász István, a magyar szövetség sportszakmai igazgatója a norvégok ellen drámai vereség után. A válogatott korábbi másodedzője szerint azt kell felismernie a csapatnak, hogy ettől is több lett, hiába az utolsó másodpercben kapott gól.

Chema Rodriguez arról beszélt, hogy büszke a játékosaira. „Legutóbb este 9-kor játszottunk, most reggel 9-kor, 6-kor keltünk, alig volt idő a pihenésre. Nekünk van csak ilyen menetrendünk, nem tudjuk, hogy miért. Egy remek csapat ellen játszottunk, amely korábban legyőzte a franciákat is. Szerencse is kell, hogy az ilyen meccseket meg tudjuk nyer, ez most nekünk hiányzik” – kezdte az értékelését a szövetségi kapitány a vegyes zónában.

A szakvezető megölelte Imre Bencét, akinek utolsó lövését kivédte Torbjörn Bergerud kapus. „Ne felejtsük el, hogy a tatabányai selejtezőn a portugálok ellen kilenc lövésből kilenc gólt szerzett, annak is köszönhetően vagyunk itt. Ezúttal balszerencsés volt, sajnálom, mert nem lehet könnyű feldolgozni, ami történt, de ez már a múlt, előre kell tekinteni.”

Chema Rodriguez szerint hiába volt jó a taktika, mivel nem nyert a csapat, ez nem sokakat érdekel.

„Ez most nagyon nehéz helyzet. Sokan mondják, hogy lehet tanulni a vereségből, de én nem értek egyet ezzel.

Szerintem a győzelemből lehet tanulni, hiszen megtanulod, hogyan nyerj újra és újra. Nehéz lesz a nap hátralévő része.”

A kapitány elmondta azt is, hogy Rosta Miklós belázasodott, ezért került ki a keretből, de ha jobban lesz, visszakerülhet.

Imre Bence meccs utáni nyilatkozatában talán legtöbbször a sajnálom szót mondta el.

„Nagyon csalódott vagyok. A franciákat így is, úgy is meg kell vernünk, de lehetett volna egy lépést tenni az önbizalom javítása és a továbbjutás felé. Ilyen a kézilabda… Most már máshogy oldanám meg az utolsó helyzetet, gyorsan próbáltam befejezni az akciót, nem volt időm gondolkodni, csak próbáltam bejuttatni a labdát a kapuba, de erre készült Bergerud is. Ezekből tanulok. Sajnálom, hogy nem ment be, ráadásul még kaptunk is egy gólt.”

Édesanyja, Kökény Beatrix azt mondta róla, hogy könnyen túl tud lépni egy-egy eredményen, akár vereség, akár győzelem esetén. Most Imre Bence azt mondta, ezen sem fog rágódni.

„A srácok segíteni fognak, hogy túllépjek ezen, nem fogok már erre gondolni, csak arra, hogy a következő helyzetet belőjem.

Jól esik, hogy jöttek vigasztalni. Menni kell tovább, meg kell verni a franciákat, az ki-ki meccs lesz nekünk. Nagy dolog, hogy egy olimpián az utolsó fordulóig harcban lehetünk a továbbjutásért.”

Remekelt a kapuban az első félidőben Palasics Kristóf, de aztán a második félidőben sokszor már ő sem tudott mit tenni Lyse és Blonz ellen.

„Sok pozitívum volt a meccsben, még ha ezt nem is így éljük meg, mert rossz az utolsó másodpercben kikapni. Rengeteget készültünk, mindenki kitette szívét-lelkét a pályára. Voltak hibák, de végig bíztattuk egymást, el kell fogadni, hogy így sikerült, és a pozitívumokat továbbvinni, hogy ilyen meccset játszottunk a norvégokkal. Megpróbáljuk megbeszélni a dolgokat, van még két meccs, végig harcolni fogunk.”

Sipos Adrián szerint közel volt, hogy megnyerje a csapat a mérkőzést. „Jó volt a védekezés és a kapusteljesítmény is az elején. Ahhoz, hogy az ilyen meccseket meg tudjuk nyerni, az kell, hogy értékesítsük a helyzeteket és ne hagyjunk az ellenfélnek lerohanásra lehetőséget. Domináltunk, nagyon szomorú, hogy így alakult a vége, de fel kell emelni a fejeket és menni tovább. Erre a meccsre lehet építeni, így kell játszanunk Dánia és Franciaország ellen is.”