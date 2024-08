Milák Kristóf még nem tett pontot a mondat végére Párizsban - videók

Milák Kristófot többen is a maguk felfedezettjének tartják a magyar úszósportban, de tény, a Tárnokon nevelkedett srácot Egerszegi Krisztina testvére, Klára érdi "garázsuszodájában" tanították meg az alapokra, a jó szemű tanítótól pedig kisvártatva kihalászta őt Selmeci Attila, akinél annyi éven át tempózott az érdi uszodában. Innen érte el valamennyi ifjúsági világsikerét, de 2017-es felnőtt vb-ezüstjét is 100 m pillangón, gyengébbik számában, 17 évesen.

Az érdi világot kinőve - a komplexumban nem volt 50 méteres medence... - Budapestre vezetett az útja, a Honvédhoz igazolt és a Duna Arénában edzhetett a válogatott többi nagyságával, ami elvezette őt Michael Phelps egyik időtlennek hitt világcsúcsának megdöntéséig 200 m pillangón, no meg ama bizonyos szakadt nadrágos olimpiai bajnoki címig a halasztott olimpián 2021-ben Tokióban.

Eredményeinek fantasztikus sorát covidos megbetegedése sem szakította meg, az évek során legendássá vált gyors regenerációja, amely alapján azt lehetett hinni - és nyilatkozataiból is erre lehetett következtetni -, a tokiói olimpia után bővül a repertoár, kisebb versenyeken, országos bajnokságokon a pillangón kívüli számokban is rajthoz állt és nyerni is tudott. Hogy csak egyetlen példát említsünk: a párizsi olimpiára 100 m gyorson is rajthoz állhatott volna, nevezési ideje ugyanis megvolt, ráadásul erősebb, mint az ezüstéremről az olimpián mindössze 2 századdal, a bronzról 1 századdal lemaradt Németh Nándoré.

Hanem aztán 2023-ban az országos bajnokság után történt valami. Milák Kristóf gyakorlatilag eltűnt, nem indult a nyár fő versenyén, majd egész 2024 tavaszáig mindenféle, egymásnak ellentmondó híresztelések jelentek meg a felkészüléséről, edzettségi állapotáról, volt olyan, aki a tengerentúlon látta edzeni, volt, aki egy eldugott uszodában itthon, de cseppet sem volt megnyugtató, hogy honvédos edzője, Virth Balázs sem tudott egyértelmű információval szolgálni arról, merre jár Milák Kristóf, a magyar úszósport legszebben csillogó ékköve. Az információhiány miatt igencsak izzó helyzetben még a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor is feszült hangulatú nyilatkozatot adott arról, hogy Milák "tartozik" azzal, hogy rendesen edz, megjelenik és versenyez. Szerencsére 2024 tavaszán Milák Kristóf tényleg visszatért - bár 2023 nyarán egyszer még úgy nyilatkozott, hogy már akkor, szeptembertől megkezdi a munkát -, az országos bajnokságon egy sokoldalú Milák Kristófot láthatott a közönség, aki megnyert 5 számot a vállalt 6-ból.

Innentől kezdve fogytak a kérdések, visszatért a türelem az úszó felé a közvéleményben is, és mindenki várta, mit hoz Párizs; mint az úszó Sós Csaba szövetségi kapitánnyal a belgrádi Eb-n tisztázta, Milák kizárólag két számra, a 100 és 200 m pillangóra koncentrálhatott az ötkarikás játékokon, a váltó alól felmentést kapott. A 200 m előfutamai és középdöntője során is toronymagasan a mezőny legjobb idejét úszta, kevesen sejthették, hogy a vert sereg "vezére", Léon Marchand tervet eszelt ki Milák ellen a döntőben, ahol majd a magyar hiába úszik egy másodperccel jobbat saját korábbi idejénél, ha Léon Marchand "csak" az utolsó 50 méterre koncentrálva egyszerűen lehajrázza Milák Kristófot - hiába remélték pára, hogy Marchand a kevéssel későbbi 200 m mell döntője kedvéért bemelegítésnek szánja a pillangós szereplést. A rend kedvéért: Marchand megnyerte a 200 m mell aranyát is. De ne feledjük, Marchand győztes ideje nagyságrendileg még mindig 1 másodperccel rosszab, mint amit a 2022-es budapesti vb-n Milák repesztett, megmutatjuk:

De vissza magához Milák Kristófhoz: a maga szempontjából profin építette fel eddigi olimpiai szereplését, mindig jobb és jobb időt úszva, egyedül arra nem volt ellenszere, hogy lesz, aki rajta kívül tokiói olimpiai rekordjánál is jobbat tud úszni. Márpedig volt.

Milák Kristófnak mindazonáltal maradt még reménye arra a párizsi olimpián is, hogy ama bizonyos tavalyi nyilatkozatában megnevezett céljához, a 3-4-5 ötkarikás aranyhoz közelebb kerüljön, 100 pillangón ugyanis megint lesz esélye nyerni a jelenleg egy olimpiai arannyal és két ezüsttel rendelkező úszózseninek.

Aki még mindig csak 24 esztendős, és Sós Csaba szövetségi kapitány is igazolta: Milák Kristóf járatlan útja mégis járható, legalábbis az ő számára biztosan az. És sosem tudjuk meg, egyáltalán jobbat úszik-e a szerdai döntőben "hagyományos" felkészüléssel.