Magyarics Tamás: ellenkeresettel is próbálkozhatnak Donald Trump védői

Magyarics Tamás szerint a Donald Trump elleni vádpontok elviekben nem tartoznak a bűncselekmények körébe, legfeljebb szabálysértések lehetnek, az pedig, hogy felnőtt filmekben szereplő színésznőkkel tartott fenn kapcsolatot, erkölcsileg elítélhető ugyan, de büntetőjogilag nem.

Az ügy büntetőjogi vetülete az lehet, hogy miből fizettek hallgatási pénzt Stormy Daniels pornószínésznőnek, illetve Karen McDougal Playboy-modellnek. A külpolitikai szakértő emlékeztetett, a hallgatási díj kifizetése alapesetben legfeljebb szabálysértés, viszont

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Donald Trump elleni 16 oldalas vádirat 34 vádpontból áll, amelyek mindegyike tartalmazza az üzleti könyvek meghamisítását. Egy vádpont szerint pedig 30 ezer dollárt fizetett a volt elnök egyik cége a Trump-torony egyik volt komornyikjának, akinek állítólagos információi voltak egy házasságon kívül született Trump-gyerekről.

Az ELTE egyetemi tanára szerint ha a fentiek szövetségi ügynek minősülnek, akkor elképzelhető, hogy a védelem azzal fog érvelni, hogy ilyen esetben egy kerületi ügyészség nem illetékes, hanem szövetségi bíróságra tartozik az ügy. Szerinte a védelem amúgy is megpróbálja áthelyeztetni majd az ügyet vélhetően Staten Islandre, mondván, az ügyész, illetve a bíró közismerten elfogult Trumppal szemben.

miután az esküdtszék múlt heti döntését követően kiszivárgott, hogy 34 pontban fogják perbe a volt elnököt. Hiszen a szivárogtatás – amit Alvin Bragg hivatalához kötnek – szintén bűncselekménynek számít – tette hozzá Magyarics Tamás.

„Különböző húzások még mindkét oldalon lehetnek, de az biztos, hogy most csúcspontjához érkezett a folyamat. A következő komoly lépés pedig az év végén lehet” – fogalmazott az ELTE tanára, utalva arra, hogy a bíró december 4-re tűzte ki az első tárgyalási napot. Addig viszont inkább a színfalak mögött, nem látványosan harcolnak majd a felek – vélekedett.

Magyarics Tamás is megerősítette, hogy a perbefogás kapcsán Donald Trump 44 százalékról 48 százalékra növelte a népszerűségét a republikánusok körében, de ami fontosabb, hogy legnagyobb riválisa, Ron DeSantis floridai kormányzó támogatottsága 30-ról 20 százalék alá esett.

REUTERS/IPSOS POLL: Donald Trump holds 29-POINT lead over Ron DeSantis



March 20:

• Trump — 44% (+14)

• DeSantis — 30%



APRIL 3:

• Trump — 48% (+29)

• DeSantis — 19%



• Other likely rivals polled in the single digits. (Mar 31-Apr 3, n=706)https://t.co/SGXiQZab66 pic.twitter.com/xqgm7ewfn0 — InteractivePolls (@IAPolls2022) April 4, 2023