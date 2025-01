Szombattól emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 2-2 forinttal. Ez leginkább a forint dollárral szembeni gyengülésének és a Brent olaj hordónkénti áremelkedésének köszönhető – írja a holtankoljak.hu. Így a hétvégén az éppen aktuális átlagárak tovább emelkedhetnek, amik a következők:

95-ös benzin: 625 forint/liter;

gázolaj: 644 forint/liter.

Legutóbb, az óév utolsó napján, kedden a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal emelkedett, míg a gázolaj beszerzési ára nem változott.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, január 1-jén életbe lép az inflációkövető adóemelés, amely miatt az üzemanyagok jövedéki adója is nagyobb lesz, ez pedig kihat majd az árakra is (számolni kell azzal is, hogy a jövedéki adót is terheli a 27 százalékos áfa). A benzinért 11, a gázolajért 10 forinttal kell várhatóan többet fizetni 2025 év elejétől. További részletek itt.