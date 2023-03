Az orosz zsoldosvezér szerint Bahmutnál bezárult a gyűrű - videó

"A Wagner katonai magánvállalat egységei gyakorlatilag körülzárták Bahmutot, csak egy út maradt" - mondta Prigozsin a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz intézett, egy feltehetően bahmuti lapos háztetőn felvett, sisakban és repeszálló mellényben elmondott, lövések morajától kísért üzenetében.

A felvételen felszólította Zelenszkijt, hogy hagyjon szabad elvonulást a várost védő öregeknek és fiataloknak. Két foglyul ejtett tizenévest és egy ősz szakállú férfit be is mutatott.

Artemivszk fontos közlekedési csomópont a Donyec-medencében harcoló ukrán katonai egységek ellátása szempontjából.

Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a pénteki hadijelentést ismertetve az ukrán fegyveres erőknek az elmúlt egy nap alatt elszenvedett emberveszteségét

A tábornok szerint közülük a Donyeck körzetében vívott harcokban mintegy 210-en, Liman térségében pedig több mint kétszázan estek el.

Konasenkov a megsemmisített ukrán eszközök és objektumok között sorolt fel egyebek között egy Szu-24-es repülőgépet, két harckocsit, egy lengyel Krab típusú önjáró löveget és egy kommunikációs központot.

Bahmut, Ukraine.



Lots of people lost their houses. Most of them lost relatives/friends at this war. Is this a “fake”? pic.twitter.com/HSsvSwqMjc — mikeKlech (@mikeKlech) February 27, 2023