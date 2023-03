Hazudik a zsoldosvezér - közölték az ukránok

Előzőleg Jevgenyij Prigozsin a zsoldosok vezére egy, a közösségi médiában megjelent videóban azt közölte: gyakorlatilag bekerítették Bahmutot.

Egyúttal felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a továbbiakban professzionális katonákat ne pedig öregeket és gyerekeket küldjön harcolni. A videóban be is mutatott egy ősz szakállú öregembert és két kamasz fiút, akiket állítólag Bahmutban fogtak el a zsoldosai.

Az ukránok most viszont azt állítják, hogy a videót nem Bahmutban, de még csak nem is a város környékén rögzítették, mivel - tudomásuk szerint - Prigozsint személyi testőrsége biztonsági okokból nem engedi őt oda. A kijevi központ szerint a felvételt Paraszkovijivka faluban készíthették, amelyet február 20-án foglaltak el az oroszok.

A központ a videót provokációnak és a megszállók félretájékoztatási kampánya részének minősítette, amelynek szerinte az a célja, hogy pánikot keltsen a lakosság körében. Emlékeztettek arra, hogy Prigozsin nem először színlelte, hogy az első vonalban van, valójában viszont a hátországban tartózkodott. Januárban például egy volodimirivkai barlangból közölt fényképet, és azt állította, hogy a szoledari sóbányáknál van, ahol akkor harcok folytak.

‼️???? The first video of PMCs "#Wagner" from the "Salt Mine" in #Soledar.



Yevgeny Prigozhin reported the day before that the "musicians" took control of the territory of the city. #Russia pic.twitter.com/ZXqQhYx6EU — Maimunka News (@MaimunkaNews) January 11, 2023