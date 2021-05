Ohióban bejött a vakcinalottó

Több mint 25 400 ohiói oltatta be magát múlt pénteken, mindössze két nappal a vakcinalottó-program bejelentését követően: az elmúlt három hétben ilyen magas számot nem sikerült elérni az amerikai államban. A 30-74 év közötti korosztályban 6 százalékkal ugrott meg az oltást kérők száma, több heti hanyatlást követően, írja az NBC.

"Nemcsak elértük a célunkat, hogy növeljük a lakosság tudatosságát és érdeklődését, hanem lelassítottuk a folyamatos csökkenést, és bizonyos korcsoportokban ismét növekedést tapasztalunk" - mondta Stephanie McCloud állami egészségügyi igazgató. "Ez pontosan az, amiért a programot elindítottuk."

A hét közepére az is kiderül, hogy a hétvégén beoltottak száma hogyan alakult, de már a pénteki adatok is nagyon biztatók, főként annak tükrében, hogy

egy olyan korcsoportban, amelynek tagjait nagyon nehéz volt már mozgósítani, nagy sikert tudtak elérni.

A múlt héten bejelentett program keretében május 26-át követően öt héten át sorsolnak ki egy-egy 18 év fölötti, illetve egy-egy 12-17 év közötti nyertest. A felnőttkorúak egymillió dollárt kapnak fejenként, míg a diákok számára ösztöndíjat ajánlanak fel az állami egyetemek valamelyikére, amelyben nemcsak a tandíj, hanem a tankönyvek ára és a szállásköltség is benne foglaltatik.

"A kormányzó is optimista a korai mutatókat illetően" - mondta Dan Tierney, DeWine szóvivője.

"A görbe most más irányba mutat, mint amerre tartottunk. Reméljük, hogy ez folytatódik".

Más államokban is igyekeznek ösztönözni a lakosokat arra, hogy oltassák be magukat: Nyugat-Virginia 100 dolláros megtakarítási kötvényeket ajánlott fel a 16 és 35 év közöttieknek, New Jersey ingyen sört, New York pedig ingyenes heti metróbérletet mindenkinek, aki egy, a tömegközlekedési vállalat területén található oltóponton veszi fel a vakcinát.

Azoknak az ohióiaknak, akik részt szeretnének venni a sorsoláson, az ohiovaxamillion.com weboldalon kell regisztrálniuk, vagy fel kell hívniuk az állami egészségügyi hivatalt.

Az oltottak mind az öt sorsoláson részt vesznek,

a nyereményből adózni kell.

Az állam egészségügyi hivatala a szövetségi koronavírus-segélyalapok egy részéből fizeti a kampány költségeit, amelyet az amerikai államkincstár engedélyezett a koronavírussal szembeni lépések esetében.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba