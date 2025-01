Megvan a bizonyíték: szándékosan rongálták meg két kommunikációs kábelt a Balti-tengeren

A finn hatóságok a horgonyt a svéd haditengerészet vízfelszin alatti munkákra felszerelt egyik hajójának segítségével hozták a felszínre. A horgonyt az Eagle S útvonala mentén, a tengerfenéken húzódó nyomvonal nyugati felénél találták meg. A finn hatóságok szabotázs gyanúja miatt feltartóztatták a Cook-szigetek zászlaja alatt hajózó, de az EU szerint Oroszország úgynevezett árnyékflottájához tartozó Eagle S nevű tankert, amely horgonyát a tengerfenéken végighúzva okozhatta december 25-én a károkat az Estlink 2 finn-észt villamosvezetéken, és négy másik távközlési kábelen.

A hajó jelenleg Porvoo finnországi kikötőjében horgonyoz, ahol tüzetesen átvizsgálják, gyanúsítottként számon tartott legénységének nyolc tagját pedig kikérdezik a helyi hatóságok. A legénységgel szemben utazási tilalmat rendeltek el. Az Eagle S-ről készült képeken látható, hogy hiányzik baloldali horgonya.

? What happens on the seabed? ??

Today, the Swedish Navy announced that it had recovered the anchor of the Eagle S, an oil tanker suspected of belonging to Russia's "ghost fleet" and of having caused damage to five undersea cables in the Baltic Sea ? #EagleS pic.twitter.com/V7Y3Nx4t4Q