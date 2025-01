Ursula von der Leyen: nem adhatjuk fel a vallási fanatizmus elleni küzdelmet

Ursula von der Leyen az X-en közzétett bejegyzésében kijelentette: a Charlie Hebdo szerkesztőségének több tagját Franciaország és Európa által képviselt értékek miatt gyilkolták meg, mint a véleménynyilvánítás szabadsága, a demokrácia, a pluralizmus. Hangsúlyozta: "Tiszteljük emléküket, és küzdjünk fáradhatatlanul a terrorizmus és a vallási fundamentalizmus ellen!".

The men and women of Charlie Hebdo were murdered for what they represented.



The values of France and Europe.



Freedom of expression. Democracy. Pluralism.



Let us honour their memory.



And let us fight relentlessly against terrorism and religious fundamentalism.