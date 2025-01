Újabb izraeli katonák estek el Gázában

A 24, illetve 28 éves katona, egy őrnagy és egy kapitány, a főként palesztinok lakta övezet északi részén, Bét-Hanúnban vesztette életét. Két további katona súlyosan megsebesült - mondta el a szóvivő.

Emlékeztetett arra, hogy a most zajló fegyveres konfliktus 2023. október 7-i kitörése, a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet Izrael elleni váratlan támadása óta 827 izraeli katona esett el. A támadás napján az iszlamisták 251 embert Gázába hurcoltak, s jelenleg is száz élő és halott izraeli túszt tartanak fogva az övezetben.

Israel Shiknazi, 24, and Dvir Zion Revah, 28, of the Nahal Brigade’s 932nd Battalion fell in fighting in Beit Hanoun. They bring the number of IDF dead in Gaza since the ground operation began to 397. The heart weeps with every announcement. pic.twitter.com/zUp9wZfUdt