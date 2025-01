Halottakat találtak egy amerikai gép futóműaknájában

A JetBlue tájékoztatása szerint a halottestekre a gép repülés utáni karbantartása során bukkantak. Jelenleg a halottak személyazonosságának megállapítása zajlik, illetve azt vizsgálják, hogyan juthattak fel a repülőgépre.

"Ez egy szívszaggató helyzet, és szorosan együttműködünk a hatóságokkal a történtek tisztázásában" - áll a légitársaság közleményében.

JetBlue says the bodies of two people were found last night in the landing gear of a plane at Fort Lauderdale’s airport during a routine maintenance check.



"The circumstances surrounding how they accessed the aircraft remain under investigation,” the airline said. pic.twitter.com/IbY2rLgSLe