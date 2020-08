Védőoltások: súlyos tévhitet cáfol a gyermekorvos

Tévhit, hogy a védőoltások legyengítik a gyerekek immunrendszerét, és fogékonyabbá teszik őket a koronavírus-fertőzésre – figyelmeztet a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöke. Póta György szerint épp a vakcinák mellőzésével teszik ki veszélynek a szülők a gyermekeket.

A koronavírus lezajlásában a védőoltások nem befolyásolnak semmit, fordítva viszont annál inkább

– hangsúlyozta Póta György. Ugyanis egy vírusjárvány idején, legyen szó akár a koronavírusról, vagy akár a tél közeledte miatt másik féltucat járványt kiváltó felső légúti vírusról, ezek mind az immunrendszert gyengítik, teret engedve az egyébként védőoltással megelőzhető betegségeknek.

Az elhalasztott oltásokat

érdemes még a szeptemberi közösségbe kerülés előtt beadatni,

hangsúlyozza a HGYE elnöke. Köztük a kanyaró, a mumpsz és a bárányhimlő elleni védőoltásokat, amelyek könnyen okozhatnak közösségi járványokat nem megfelelő átoltottság esetén. És ugyan még nem aktuális, de Póta György tanácsolja, hogy az influenza elleni védőoltást is minél többen kérjék idén, mert egészen biztos, hogy

a koronavírus-fertőzéssel együtt a kettő más betegségek kiváltásában feltétlenül nagy szerepet játszhat.

A szakember megjegyezte, nem kötelező, de érdemes lehet a Meningococcus baktérium okozta agyhártyagyulladás két típusa, valamint a hányással és hasmenéssel járó rotavírus-fertőzés ellen is beoltatni a csecsemőket, hiszen ezek a betegségek is komoly járványt okozhatnak egy közösségben. A kullancsok által terjesztett vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás elleni vakcinát is tanácsos kérni, a rovarok ugyanis ősszel a legaktívabbak, figyelmeztet Póta György, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy ez az utóbbi oltás nincs életkorhoz kötve, így felnőttek is elkezdhetik a sorozatot.

