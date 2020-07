Vesztegzár, újabb szigor, gyorsít a járvány Európában

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint szerda este 15 000 424 volt az igazolt fertőzöttek száma a világban, a halottaké 617 832, a gyógyultaké pedig 8 509 938. Az AFP összesítése szerint a fertőzöttek száma legalább 15 007 291, hat nap alatt több mint 1,6 millió új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak.

A legtöbb fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van, 3 915 780, a halálesetek száma 142 350. A Trump-kormányzat szerdán csaknem 2 milliárd dolláros megállapodást kötött az amerikai Pfizer és német BioNTech gyógyszergyárakkal százmillió adag vakcináról az egyelőre még csak készülőben lévő szerről. A Fehér Ház által aláírt megállapodás értelmében az amerikai kormányzat még további ötszázmillió adag vakcinát vásárolhat. Az oltóanyagot a The Wall Street Journal szerint az amerikai állampolgárok ingyen kapják majd meg.

Brazíliában, ahol az elmúlt 24 órában több mint 41 ezer új fertőzöttet és 1367 halálesetet regisztráltak, ismét pozitív lett Jair Bolsonaro elnök koronavírus-tesztje. A latin-amerikai ország tájékoztatási minisztériuma szerint a 65 éves politikus jó állapotban van. Az országban csaknem 2,2 millióra nőtt a fertőzöttek és 81 487-re a kór halálos áldozatainak száma.

Sarah Tyler, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális irodájának szóvivője szerint

egy sor európai országban az új fertőzöttek számának növekedése a fizikai távolságtartásra vonatkozó szabályok enyhítésének a következménye.

Ismét száz fölé emelkedett az új fertőzöttek száma Ausztriában, az elmúlt 24 órában 129 embert fertőzött meg a SARS-CoV-2 nevű vírus. Ausztriában eddig 19 943 ember koronavírustesztje lett pozitív. Közülük 711-en haltak bele a betegség szövődményeibe, míg 17 849-en meggyógyultak.

Romániában meghaladta az ezret az egy nap alatt, illetve a 40 ezret a járvány kezdete óta diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma. A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szerdai jelentése szerint az utóbbi 24 órában 1030 új fertőzöttet azonosítottak: ez több mint másfélszerese az utóbbi két hét napi átlagának. A járvány - a napi átlagnál 35 százalékkal több - 27 újabb áldozatot követelt. Eddig 2101 koronavírusos beteg vesztette életét. A fővárostól délre, a Duna mellett található Giurgiu megye prefektusa szerdán bejelentette:

vesztegzár alá helyezik a 3600 lakosú Cartojani falut, ahol az utóbbi időben 32-en fertőződtek meg.

A fegyveresek által őrzött település határát a következő 14 napon csak a rendvédelmi és egészségügyi szervek, illetve a lakosság ellátását biztosító áruszállító járművek léphetik át.

Ukrajnában néhány napi alacsonyabb növekmény után szerdára ismét megugrott a fertőzéssel azonosítottak száma, egy nap alatt nyolcszáznál is többet jegyeztek fel, viszont többen gyógyultak meg, mint ahányan megbetegedtek. Az előző napi 829 új esettel a járvány kitörése óta már 60 995 fertőzöttet azonosítottak az országban. Az elhunytak száma újabb 16 halálos áldozattal 1534-re nőtt. Kárpátalja megyében a betegségbe már 163-an haltak bele. Eddig 4578 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 1717-en gyógyultak meg. A kormány szerdai ülésén egyhangúan úgy határozott, hogy újabb egy hónappal, augusztus 31-ig meghosszabbítja az országos karantént.

Oroszországban az egészségügy készen áll az olyan kihívásokra, mint amilyen a Covid-19-világjárvány második hulláma - jelentette ki Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök szerdán. Korábban Vlagyimir Csulanov professzor, az orosz egészségügyi minisztérium járványügyi főszakértője úgy vélekedett, hogy a vírusos, köztük a Covid-19 fertőzések második hulláma ősszel érheti majd el Oroszországot, de nem lesz olyan erős, mint az első. Oroszországban az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma az elmúlt egy nap alatt 5862-vel 789 190-re, a halálozások száma 165-tel 12 745-re, a gyógyultaké pedig 9669-cel 572 053-ra emelkedett.

A WHO szerdán visszautasította a főigazgatójával szembeni legújabb amerikai vádakat. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter kedden Londonban folytatott megbeszéléseket Boris Johnson brit kormányfővel. Az amerikai diplomáciai tárca vezetője brit parlamenti képviselőkkel is találkozott, akiknek - mint a sajtóban kiszivárgott - kijelentette: az Egyesült Államoknak titkosszolgálati értesülései vannak arról, hogy a kínaiak "megvásárolták" Tedrosz Adhanom Gebrejeszuszt, a WHO főigazgatóját.

Nyitókép: MTI/AP/Mahes Kumar A.