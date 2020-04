Így lazítanak a mintaországok

Németországban a legmagasabb, 33,9 darab a 100 ezer főre eső intenzív kórházi ágyak száma, az Egyesült Államokban ez 21,8, Ausztriában 28,9, Franciaországban pedig 16,32 ez az arány - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kiss J. László, Budapesti Corvinus Egyetem tanára. Megemlítette, hogy a halottak százezer főre vetített száma is Németországban volt a legalacsonyabb: ez az interjú készültekor, 2020. április 17-én 3800-4000 között volt. Összevetésképpen az USA-ban 31-32 ezer volt az elhunytak száma, Olaszországban 22 ezer, Spanyolországban 19 ezer, Franciaországban 18 ezer, Nagy-Britanniában 13 ezer.

Szavai szerint

Németország jól kezelte a járványhelyzetet.

Ebben azoknak az intézkedéseknek is jelentős szerepe lesz, amelyeket április 15-én jelentettek be a német szövetségi kormány és a tartományi miniszerelnökök a korlátozások feloldásával kapcsolatos intézményesített egyeztetését követően. Az Angela Merkel és a 16 tartományi miniszterelnök videokonferencián döntöttek arról, hogyan térhet vissza az ország a normalitáshoz. Kiss J. László idézte Merkel kancellár pár nappal ezelőtti kijelentését arról, hogy ez egy törékeny eredmény, amire alapozva megindulhatnak a lazítások.

Felhívta a figyelmet több olyan intézkedésre is, amelyet komoly vita előzött meg a lazítás előtt.

Ezek közé sorolta a 800 négyzetméternél kisebb üzletek meghatározott higiénés és járványvédelmi intézkedések betartása melletti újranyitását április 20-tól.

A feltétek között szerepel a higiénés feltételek biztosítása a vásárlóknak, a belépés irányítása, a várakozók hosszú sorának az elkerülése. Mérettől függetlenül újranyithatnak az autós, kerékpáros és könyvesboltok, valamint ugyanilyen feltételek mellett a könyvtárak, archívumok, állat- és növénykertek is - mondta Kiss J. László.

Az éttermekre azonban nem vonatkozik a lazítás, noha a gasztronómiai ágazat komoly bajban van, és tömeges csődök várhatóak a szakember szerint akkor, ha nem történik valamilyen egyéb lépés. Marad a tömegrendezvényekre, szórakozóhelyekre, templomokra, mecsetekre, zsinagógákra vonatkozó korlátozás is. "A szállodák csak szükségszerű, és kifejezetten nem turisztikai célokra állnak rendelkezésre.

Augusztus 31-ig a nagy rendezvények, koncertek, futballmérkőzések is fel vannak függesztve "

- tette hozzá.

Ausztria jól is kijöhet a válságból

Ausztriában a kormánykoalíció meglepően harmonikusan működik együtt, annak ellenére is, hogy például a környezetvédelmi, vagy akár a menekültpolitikában a kezdeti pozíciók nagyon lényegesen eltértek egymástól, és ezért sokan nem jósoltak nagy jövőt a koalíciónak - mondta a szomszéd országgal kapcsolatban Kiss J. László. Ráadásul az osztrák társadalom is meglehetősen honorálja ennek a koalíciónak a működőképességét, még ha különböző ideológiai csoportokból áll is. Lényegében nem csökkent a koalíció támogatottsága.

Szavai szerint

Ausztria sok tekintetben úttörő jellegű intézkedésekkel kezelte a járványt.

Az osztrákok a kiskereskedelmi egységek, kertépítési és barkácsüzletek újranyitása esetében 400 négyzetméteres alapterületnél húzták meg a határt. A fokozatos újranyitásért cserébe azonban sok új szabálynak kell eleget tenni. Kötelezővé tették a maszkviselést a helyi közlekedésben, a kereskedelemben is, amit be is tartatnak - mondta Kiss J. László. Ezek közé sorolta azt is, hogy az üzletekben minimum 20 négyzetméter kell, hogy egy vevő rendelkezésére álljon, de kötelező az egy méteres távolság két ember között. Idézte az osztrák kormány megfogalmazását is:

"annyi szabadság, amennyi lehetséges, annyi korlátozás, amennyi szükségszerű."

Sebastian Kurz kancellár korábban a lazítások kapcsán kijelentette, hogy amennyiben ismét rossz irányba mennek majd a dolgok, akkor a vészfék bármikor meghúzható. Május elején újabb üzletek nyithatnak ki, a szállodáknak és éttermeknek a német döntéshez hasonlóan még várniuk kell, de a futballcsapatok az előkészületeket már megkezdhetik anélkül, hogy meccseket rendezhetnének. Április végén döntenek az iskolákról, az érettségi előtt álló osztályoknak mindenképpen elsőbbsége van - ismertette az osztrák lazítás menetrendjét Kiss J. László.

Azt még - Németországhoz hasonlóan - nem lehet tudni, milyen hatása lesz a járványnak az osztrák gazdaságra. "Ausztriának konszolidált pénzügyi viszonyai voltak. Ahol ez a válság kicsit elvadult, az Tirol tartomány és a gócponttá vált síparadicsoma volt, de ezt nagyon jól el tudták szigetelni" - mondta Kiss J. László.

Értékelése szerint az osztrákok tanultak az esetből. További következmény, hogy az osztrák fogyasztóvédelemhez fordult számos, a síparadicsomban néhány hetet töltő vendég azzal, hogy nem figyelmeztették őket a járványügyi kockázatokra. Emiatt pedig nagyon hátrányos helyzetbe kerültek a korábbi vendégek például a munkából való kiesés miatti anyagi hátrányok következtében.

"De Ausztriának jó esélyei vannak arra, hogy ebből a válságból jól jöjjön ki: stabil politikai vezetés van és gazdaságilag, pénzügyileg konszolidáltak a viszonyok"

- tette hozzá Kiss J. László.

Aréna, Kiss J László - 1. rész

Aréna, Kiss J László - 2. rész

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Miniatűr vécépapírgurigák láthatók hógömbök belsejében egy bécsi ajándéküzletben 2020. április 14-én. MTI/EPA/Christian Bruna