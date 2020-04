Van, ahol alig győzik eltemetni a halottakat

A latin-amerikai országban Guayaquilben a legrosszabb a járványhelyzet. A kórházak tele vannak betegekkel, a temetkezési vállalatok pedig nem győzik eltemetni a halottakat. Már április elején jelentette a média, hogy a tengerparti városban a hatóságok kénytelenek tengeren odaszállított hűtőkonténerekben elhelyezni a holttesteket. A közösségi médiában pedig

A rendőrökből és katonákból álló különleges járványügyi csoport három héttel ezelőtt kezdte meg munkáját. Az nem derült ki a tájékoztatón, hogy az összegyűjtött holttestek közül hány volt vagy lehetett koronavírusos betegé. Jorge Wated, a különleges alakulat parancsnoka ugyanakkor azt elmondta, hogy az összegyűjtött holttestek közül mintegy 600 azonosított embert már eltemettek a város két temetőjében.

GUYAQUIL, ECUADOR: Here is what Guayaquil, #Ecuador looks like right now. Local authorities told us they're getting up to 200 calls a day to pick up bodies. They can't keep up and dead loved ones are being left in houses, cars, the streets. ⁣⁣⁣⁣#COVID19Ecuador #coronavirus pic.twitter.com/ZdpRw4HAoW