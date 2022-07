Ők a gyenge forint nagy-nagy nyertesei

Az euróval, az amerikai dollárral és a svájci frankkal szemben is új történelmi mélypontra került szerdán a forint, vagyis maradt a nyomás a hazai fizetőeszközön.

A Raiffeisen elemzője az InfoRádiónak azt mondta, általános az, hogy a befektetők krízishelyzetben nem a feltörekvő országok devizáit választják.

"Amikor valami nagy galiba van a világgazdaságban, akkor a befektetők jellemzően a menekülődevizákat választják, ilyen a svájci frank és az amerikai dollár is; ezek a devizák erősödnek az euróval szemben is. Közben épp a feltörekvő piaci devizákból szállnak ki, így lett az egyik legsérülékenyebb, legtöbbet gyengülő a forint" - magyarázta Török Zoltán.

Ezért következett be az, hogy az eurónál is nagyobb a forint romlása a dollárhoz képest, az árfolyam szerdán a 400-as "rémálomhatárt" is átlépte.

Mindeközben vannak, akiknek kedvező ez a helyzet, még Magyarországon is; azok mindenképpen, akik nem forintban kapják a fizetésüket, de forintban költik el. "Az ő számukra ez egy ideális időszak, mert egyre többet ér a pénzük" - tette hozzá az elemző.

Hogy mely cég lehet a "győztes kör", már összetettebb kérdés.

"Könnyen rávághatnánk, hogy az exportáló vállalatok a nyertesek, hiszen devizában szerzik a jövedelmüket, viszont jellemző egyrészt az, hogy a kiadásaik is devizában történnek, tehát a nyereség mégsem olyan nagy, másrészt a forint radikális kilengése váratlanul ért minden piaci szereplőt, vállalatot. Árnyalt a kép" - húzta alá.

Aki most Magyarországra jön a forintgyengülés miatt turistaként vagy ingatlanbefektetőként, egy nagyon kedvező helyzettel találkozik szerinte.

Egy hazai vásárló, befektető ma sokkal rosszabb helyzetben van, ráadásul a jelzáloghitelek kamata már elszállt, a forinthitelek pedig most drágulnak.

Nyitókép: Roman Budnyi