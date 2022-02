Maradt a betéti tender kamata az MNB-nél

A várakozásoknak megfelelően az előző hetivel megegyező 4,30 százalékos kamattal hirdette meg az egyhetes betéti tenderét csütörtökön a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a múlt heti, januári kamatdöntést követően megerősítette az elemzők várakozását, miszerint havi döntésekre kell készülni, az egyhetes betéti ráta havi változására az alapkamatot érintő döntést követően kerül majd sor.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa múlt hét keddi kamatdöntő ülésén 50 bázisponttal 2,90 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot, és ugyanekkora mértékben emelte a kamatfolyosó két szélét is. Az egyhetes fedezett hitel kamata pedig 4,90 százalék lett. Az egyhetes betét kamatát a múlt csütörtökön tartott aukcióra 30 bázisponttal, 4,30 százalékosra emelte, amivel 20 bázisponttal közelebb került az alapkamathoz.

A jegybank alelnöke akkor azt is bejelentette, hogy a korábbiaknál gyorsabb ütemben folytatódik a monetáris szigorítás, nemcsak az alapkamat, hanem az egyhetes betéti eszköz kamatának emelésével is. A következő hónapokban a januári lépés lesz a kiindulási pont. Az alapkamat szintje fokozatosan eléri majd az egyhetes betéti kamat szintjét, a két kamat különbözetének szűkülése már januárban megindult, és az első fél évben fejeződhet be.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor