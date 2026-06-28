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Kézi ventilátorral hûti magát egy nõ Berlinben 2026. június 27-én. A német meteorológiai szolgálat (DWD) tájékoztatása szerint az elõzõ napon megdõlt az eddigi melegrekord, amikor is 41.3 Celsius-fokos hõséget mértek Saarbrücken környékén.
Nyitókép: Filip Singer

Ilyen meleg még sosem volt Németországban

Infostart / MTI

Németországban rekordmértékű éjszakai hőmérsékletet regisztráltak, 29,4 Celsius-fokot - számolt be vasárnap a helyi meteorológiai szolgálat (DWD).

Az előzetes adatok szerint a rekordot Kubschützben, Kelet-Szászországban mérték. Németországban az elmúlt napokban számos hőmérsékleti rekord dőlt meg az Európa nagyobb részét érintő hőhullám során.

A korábbi rekordot 2003-ban mérték a Rajna-vidék-Pfalz tartományban található Weinbiet-hegyen, akkor a hőmérséklet éjszaka sem süllyedt 27,2 Celsius-fok alá.

Az országban vasárnap újabb rendkívüli hőségre készülnek, az előrejelzések szerint akár 42 Celsius-fokos hőmérséklet is lehet, ami sorozatban harmadik napja döntené meg az országos rekordot.

A meteorológiai szolgálat szerint Kelet- és Délkelet-Németország egyes részein 39-41 fokos csúcshőmérsékletre lehet számítani, a Lausitz régióban pedig akár 42 fok is előfordulhat.

Máshol 32-38 fokos hőmérsékletet jeleztek előre, bár a part menti területeken várhatóan hűvösebb marad az idő.

A szolgálat emellett arra is figyelmeztetett, hogy vasárnap késői órákban Németország-szerte heves zivatarok várhatók, széllökésekkel és jégesővel. A tájékoztatás szerint elszigetelt, rendkívül heves viharok is előfordulhatnak, kivételesen nagy mennyiségű csapadékkal.

Németország szombaton új országos hőmérsékleti rekordot született, amikor a keleti Szász-Anhalt tartományban,

Möckern-Drewitzben 41,5 Celsius-fokos előzetes hőmérsékletet regisztráltak.

A korábbi, csúcshőmérsékletet, 41,3 Celsius-fokot egy nappal korábban jegyezték fel.

Németországot már több napja hőhullám sújtja 40 Celsius-fok feletti hőmérséklettel, és az éjszaka sem hoz jelentős enyhülést. Hétfőn csökken a hőmérséklet, ami várhatóan "csupán" 29-32 fok közötti lesz.

A DWD szerint a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban lesznek olyan szélsőséges időjárási események az országban, amikor hosszan tartó hőhullámok alakulnak ki, ezt azok az adatok is igazolják, amelyek szerint nőtt a 30 Celsius-fok feletti napok átlagos száma.

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