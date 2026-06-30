A mobilszolgáltatás is akadozik, a tévézés minősége is romlik a hőség miatt

A One Ungary távközlési ég a Facebook-oldalán tette közzé: az extrém hőség okozta áramkimaradások a távközlési hálózat működését is érinthetik, ezért egyes területeken a One mobil- és vezetékes szolgáltatásaiban átmeneti kiesések tapasztalhatók.

Mint írják, a tartósan magas hőmérséklet a távközlési hálózat egyes elemeinek túlmelegedését is okozhatja, ami

a televíziós szolgáltatás esetében időszakos minőségromlást (például akadozást, kép- vagy hanghibákat) eredményezhet.

Mint írják, „munkatársaink folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és az áramszolgáltatókkal együttműködve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsák.”