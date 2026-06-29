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Az esős időjárásban gyönyörködik egy fiatal nő.
Nyitókép: Getty Images/Mystockimages

A forróság után érkezik a fordulat: akár 10 fokkal is hűvösebb lehet

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ELŐZMÉNYEK

A hosszan tartó kánikula vége egyre közelebbinek tűnik: a sorozatos melegrekordok után végre elérhető távolságba került a lehűlés. A rendkívüli forróság sokakat megvisel, a magas hőmérséklet miatt romolhat a közérzet, nőhet a fáradtság és a figyelmetlenség is.

Most tetőzik a hőhullám: hétfőtől a közszférában otthoni munkavégzést rendelnek el. A kormány emellett arra buzdítja a versenyszféra munkáltatóit is, hogy – ahol a tevékenységi kör lehetővé teszi – szintén biztosítsák az otthoni munkavégzés lehetőségét munkavállalóik számára – jelentette be Magyar Péter miniszterelnö. Harmadfokú a hőségriasztási szint. Sorra dőlnek a melegrekordok, vasárnap Budakalászon 40,7 Celsius-fokot mértek.

Kedden még főként északkeleten és keleten zavarhatják gomolyfelhők a napsütést, ahol elszórtan záporok, zivatarok hozhatnak átmeneti enyhülést.

Szerdán megérkezik a hidegfront,

amely nyugaton és északnyugaton már érezhetően mérsékli a meleget, ugyanakkor az ország nagy részén még 32–38 fokos hőség várható. A fronttal együtt többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, helyenként heves viharokkal, felhőszakadással és akár nagyobb méretű jéggel is számolni kell.

A valódi fellélegzés csütörtökön érkezhet:

az ország nagy részén 30 fok alatt marad a hőmérséklet, csak a délkeleti térségekben lehet még 31–32 fok körüli érték. Ez ugyanakkor így is jelentős, akár tíz fokos visszaesést jelent majd a korábbi forrósághoz képest, bár a hosszabb távú előrejelzések már egy újabb melegebb időszak lehetőségét is mutatják – írja az Időkép.

A HungaroMet szintén azt írja, hogy a hét közepén érkező hidegfront többfelé okoz záporokat, zivatarokat. Szerdán még csak a Dunántúlon, csütörtökön már keleten is visszaesik a hőmérséklet. A mostanihoz képest kb. 10 fokkal lesz alacsonyabb a maximum. Az északias szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé lesz erős, néhol akár viharos is. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések.

A várható minimum/maximum hőmérséklet csütörtökön.
A várható minimum/maximum hőmérséklet csütörtökön.

A hét második felében marad a 30 fok körüli csúcsérték, záporos csapadék kevés helyen még előfordulhat.

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