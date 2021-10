Érdekes jelenség az autópálya-matricák vásárlásánál

Évek óta leállítja az éves matricák értékesítését viszonteladóinál a NÚSZ Zrt., mert ezután már jobban megéri havi jogosultságokat vásárolni. Az országos éves e-matricát a legjobban az előértékesítési időszakban, valamint az év első hónapjaiban éri meg vásárolni, a legtöbben –a vásárlók körülbelül 95 százaléka – ilyenkor vásárol – mondta Bartal Tamás vezérigazgató a Délmagyarnak.

Ám arról is beszámolt, hogy mégis vannak olyan közlekedők, akik a tárgyévre az utolsó három hónapban vesznek országos éves vignettát:

2019-ben húsz, 2020-ban pedig már hetven autós tett így.

"Fontos tudni, hogy a társaság munkatársai az e-matrica-vásárlás előtt is állnak ügyfelek rendelkezésére bármilyen, a témában felmerülő kérdés kapcsán" - mondta a cégvezető. Megjegyezte: ha valakinek valamilyen okból mégis 2021-re érvényes országos éves e-matricára van szüksége az év hátralevő részében, a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban, illetve online értékesítési felületén, az ematrica.nemzetiutdij.hu oldalon meg tudja azt vásárolni most is.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila