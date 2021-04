Lovasi András 2019 márciusában terepjárójával a tilos jelzés ellenére behajtott egy kereszteződésbe, ahol összeütközött egy rendőrautóval. A járőrkocsiban utazó két rendőr közül az egyik súlyosan megsérült, eltört a kulcscsontja, valamint több foga is kitört. A bírósági eljárás során kiderült, a közlekedési baleset nála maradandó fogyatékosságot eredményezett.

Magáról a balestről és arról, hogyan élte meg, eddig nem nagyon beszélt, de a Blikknek most elmondta: az ütközés előtti századmásodpercben fogta fel, hogy mi történik majd, de akkor már nem tudott mit csinálni. "Sokkot kaptam, pánikoltam, amikor kiszálltam és láttam, hogy a másik autó sofőrje elájult, nagyon megijedtem. Azt kérdeztem magamtól, hogy te jó ég, mit csináltam? Nem értettem, hogy okozhattam én a balesetet. Pár nappal később visszamentem a helyszínre, hogy megértsem, mi is történt, hol hibáztam. Végül a rendőrségen mutatták meg a térfigyelő kamera felvételeit, akkor lett tiszta minden. Rutinból vezettem, megosztott volt a figyelmem, és nem mértem fel, hogy mennyire veszélyes ez a kereszteződés" - mondta.

Épp egy főpróbára ment, a navigáció és a kihangosított telefonból érkező segítség alapján próbált eligazodni, és mivel nem volt ismerős a környéken, és valamilyen átépítés is volt, "benézett" egy lámpát - idézte fel, hozzátéve:

"nem akarok mentegetőzni, pontosan tudom, hogy én vagyok a hunyó".

"Bűntudatom, lelkiismeret-furdalásom van, de azt gondolom, hogy ez a legkevesebb. Máig vannak rémálmaim a balesetről" - nyilatkozta a zenész.

Megkereste az áldozatokat is. A nőről annyit tudott, hogy könnyebb fizikai sérülésekkel megúszta, viszont lelkileg megviselte a baleset. Felkereste, bocsánatot kért, amit a nő el is fogadott. A férfival többször kedvesen elbeszélgetett, sőt szeretett is volna találkozni vele, de bár először belement, később megkérte, hogy ne keresse többet.

