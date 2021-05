Újrakezdik Lovasi András ügyét

A rendőrautóban ülő két ember közül az egyik súlyosan megsérült - épp ez vezet most perújításhoz. Februárban ugyanis úgy tűnt, pont kerül az ügy végére, miután az énekes lemondott a tárgyalásról és elfogadta a büntetést (225 ezer forint megfizetése; vezetéstől való eltiltás egy évig), most azonban az orvosszakértő véleménye alapján - mely szerint a rendőrautóban ülő férfi maradandó fogyatékosságot szenvedett - az ügyészség perújítási kérelmet adott be, amelyet a törvényszék el is fogadott - írta a Blikk.

Lovasi ügyvédje, Borbély Zoltán szerint ezzel érvényesült a papírforma. Hozzátette: „az ügyészi indítvány csak nagyobb pénzbüntetését kiszabását indítványozta. Az ügy további kimenetele nem Andráson, hanem az orvosszakértői véleményeken múlik majd. Ügyfelem és jómagam is bízunk abban, hogy a sértett állapota még javulhat a későbbiekben".

Megjegyezte: „Sajnálatos, hogy a felek nem egyezhettek korábban, ugyanis András szeretett volna jóvátételt fizetni a sértettnek még azon felül, hogy ilyen esetben a biztosító is rendezi a kárt a sértett felé.”

