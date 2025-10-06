Ez aztán a tettenérés!

A nyomozók információt szereztek arról, hogy egy helyi férfi kábítószer-kereskedelemből tartja fenn magát, és 10 000 forint/gramm, illetve 1000 forint/pakk áron értékesít kristályt, füstöt illetve cracket helyi fogyasztóknak - írja a police.hu. A vevők egymásnak adták a kilincset, így volt ez szeptember 30-án is, amikor a rendőrök rajtaütöttek a díleren, aki éppen drogot adott át két fogyasztónak.

Mindegyiküket előállították a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságra, majd vizeletvétel és droggyorsteszt következett. A 25 éves dílert kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.

A lakásában mobiltelefont, több gramm drogot, valamint 250 000 forintot foglaltak le a rendőrök. kép: police.hu

A nyomozó hatóság szakértők bevonásával vizsgálja az ügyet.