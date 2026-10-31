Itt a hét öt száma

Wettstein Domonkos: súlyos a helyzet a Balatonnál, jogi megoldás kell a part totális beépítésének elkerülésére

Rá sem ismerne a Balaton-partra, aki utoljára tíz éve járt arra: az utolsó szabad vízparti területeken is apartmanházak épülnek, a korábban elkülönülő üdülőövezetek pedig egyre inkább összeérnek. A magyar tenger ökológiájáról és a helyzet súlyosságáról Wettstein Domonkos, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszékének tanszékvezető-helyettese nyilatkozott az InfoRádióban.