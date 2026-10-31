Nyugdíjguru: „senkitől nem vesznek el semmit”, minden nyugdíjasréteg kap valamit – íme a számok
Nyitókép: MTI/Mónus Márton
Itt a hét öt száma
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 44. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
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2026.11.02. hétfő, 18:00Wéber Gábor
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