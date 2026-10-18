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Futball a tévében
Nyitókép: pexels.com

Foci, tenisz, kerékpár és más is lesz ma – sport a tévében

Infostart / MTI

Nem fognak ma unatkozni a sport szerelmesei, hiszen a különféle adókon mindenki találhat magának érdekes sportműsorokat.

M4 Sport

15.30: Labdarúgás, NB I, Debrecen-Zalaegerszeg

18.00: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Ferencváros

M4 Sport+

18.00: Jégkorong, Erste Liga, Debreceni EAC-FEHA 19

Sport 1

13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Koprivnica-Nyköbing

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, CSM Bucuresti-Sola

17.45: Kézilabda, férfi NB I, csoportkör, NEKA-Szeged

Sport 2

15.00: Kézilabda, német bajnokság, Flensburg-Füchse Berlin

Eurosport 1

12.30: Kerékpár, Eneco Tour, női verseny, 5. szakasz

14.30: Kerékpár, Eneco Tour, férfi verseny, 5. szakasz

15.45: Kerékpár, Veneto classic, férfiak, Cittadella

17.00 és 20.00: Sznúker, Északír Open, 1. forduló

Eurosport 2

11.30: Autósport, hosszútávú világbajnokság, Barcelona

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Manchester United

17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Arsenal

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Racing Santander

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Alavés

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Málaga-Real Sociedad

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Sevilla

Arena 4

10.30: Tenisz, ATP-torna, döntő, Sanghaj

15.30: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Jacksonville Jaguars-Houston Texans

19.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Cleveland Browns-Baltimore Ravens

22.15: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Las Vegas Raiders-Buffalo Bills

Match 4

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Udinese-Lecce

15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Sunderland

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Atalanta

21.00: Autósport, NASCAR

Max 4

13.00 és 19.00: Darts, European Tour, Maastricht

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Kezdőlap    Belföld    Foci, tenisz, kerékpár és más is lesz ma – sport a tévében

kerékpár

atlétika

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