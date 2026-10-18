Foci, tenisz, kerékpár és más is lesz ma – sport a tévében

M4 Sport
15.30: Labdarúgás, NB I, Debrecen-Zalaegerszeg
18.00: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Ferencváros
M4 Sport+
18.00: Jégkorong, Erste Liga, Debreceni EAC-FEHA 19
Sport 1
13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Koprivnica-Nyköbing
15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, CSM Bucuresti-Sola
17.45: Kézilabda, férfi NB I, csoportkör, NEKA-Szeged
Sport 2
15.00: Kézilabda, német bajnokság, Flensburg-Füchse Berlin
Eurosport 1
12.30: Kerékpár, Eneco Tour, női verseny, 5. szakasz
14.30: Kerékpár, Eneco Tour, férfi verseny, 5. szakasz
15.45: Kerékpár, Veneto classic, férfiak, Cittadella
17.00 és 20.00: Sznúker, Északír Open, 1. forduló
Eurosport 2
11.30: Autósport, hosszútávú világbajnokság, Barcelona
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Manchester United
17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Arsenal
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Racing Santander
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Alavés
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Málaga-Real Sociedad
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Sevilla
Arena 4
10.30: Tenisz, ATP-torna, döntő, Sanghaj
15.30: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Jacksonville Jaguars-Houston Texans
19.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Cleveland Browns-Baltimore Ravens
22.15: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Las Vegas Raiders-Buffalo Bills
Match 4
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Udinese-Lecce
15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Sunderland
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Atalanta
21.00: Autósport, NASCAR
Max 4
13.00 és 19.00: Darts, European Tour, Maastricht