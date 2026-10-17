Eljárást kezdeményeztek Forsthoffer Ágnes ellen

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott: a szabályok minden képviselőre egyformán vonatkoznak, ezért a vagyonnyilatkozatok terén nincs helye a kettős mércének.

Kezdeményezését azokra a sajtóhírekre alapozza, amelyek szerint Forsthoffer Ágnes a nyilatkozat kitöltésekor a nyilvános cégadatok alapján tagja volt a balatonfüredi Hotel Margarétához köthető Fortrend Hotel Szállodafejlesztő és Szolgáltató Kft.-nek, ám a gazdasági érdekeltségek rovatot mégis üresen hagyta.

A sajtóbeszámolók arra is kitértek, hogy az érintett vállalkozás 2025-ben 40 millió, 2026 májusában pedig további 200 millió forint osztalék kifizetéséről határozott. Hidvéghi Balázs a mentelmi bizottság elnökének írt levelében a hivatalos eljárás lefolytatását kérte a helyzet tisztázása érdekében.