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Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tart Sikerrel zárult a nemzeti konzultáció címmel a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2025. január 15-én.
Nyitókép: Bruzák Noémi

Eljárást kezdeményeztek Forsthoffer Ágnes ellen

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Az Országgyűlés mentelmi bizottságához fordult Hidvéghi Balázs fideszes képviselő Forsthoffer Ágnes vagyonnyilatkozata miatt. A kormánypárti politikus szerint tisztázni kell, miért maradt ki a Tisza Párt politikusának bevallásából egy jelentős osztalékot fizető céges érdekeltség.

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott: a szabályok minden képviselőre egyformán vonatkoznak, ezért a vagyonnyilatkozatok terén nincs helye a kettős mércének.

Kezdeményezését azokra a sajtóhírekre alapozza, amelyek szerint Forsthoffer Ágnes a nyilatkozat kitöltésekor a nyilvános cégadatok alapján tagja volt a balatonfüredi Hotel Margarétához köthető Fortrend Hotel Szállodafejlesztő és Szolgáltató Kft.-nek, ám a gazdasági érdekeltségek rovatot mégis üresen hagyta.

A sajtóbeszámolók arra is kitértek, hogy az érintett vállalkozás 2025-ben 40 millió, 2026 májusában pedig további 200 millió forint osztalék kifizetéséről határozott. Hidvéghi Balázs a mentelmi bizottság elnökének írt levelében a hivatalos eljárás lefolytatását kérte a helyzet tisztázása érdekében.

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Kezdőlap    Belföld    Eljárást kezdeményeztek Forsthoffer Ágnes ellen

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