Durva gyorshajtás Teremen, nyomban ott termettek a rendőrök

A járművezető az útszakaszon megengedett legnagyobb 50 km/h helyett a sebességmérő berendezés mérési adata szerint 123 km/h-val haladt. A járművezető a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó előírás megszegése miatt 312.000 forint pénzbírságot, és 8 büntetőpontot kapott az őt leállító rendőröktől.

A rendőrség nem győzi elégszer hangsúlyozni, hogy a gyorshajtás a közúti balesetek egyik legfőbb oka. A megengedett legnagyobb sebesség túllépése esetén sokszorosára nő a fékút, és a vezető nem ura többé a járművének – írja a police.hu.

A gyorshajtó járművezető felelőtlen magatartásával nemcsak a saját, de mások életét, testi épségét is veszélyezteti. A rendőrség óva inti a járművezetőket e felelőtlen magatartástól, és felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a közúti közlekedési szabályokat mindig tartsák be.

Ne feledjék, a sebesség helyes megválasztásával megelőzhetők a közúti tragédiák!