Felszálltak a román F-16-ok a drónok ellen

A román védelmi minisztérium szerint a semlegesített célpontok a Gerany családba tartozó, sugárhajtóműves támadó drónok voltak. A román légierő két légtérrendészeti szolgálatot teljesítő F-16-os repülőgépe kelet-európai idő szerint 17:43-kor szállt fel a Borcea légitámaszpontról, miután a radarok célpontok egy csoportját észlelték a Kígyó-szigettől mintegy 120 kilométerre keletre, délnyugati irányban.

Az első drón 17 óra 59 perckor lépett be Románia légterébe, Sulinától délkeletre;

két percen belül lelőtték.

A másodikat 18:05-kor, Sulinától keletre semmisítették meg a határtól két kilométerre, miután öt percet repült a román légtérben.

A román védelmi tárca szerint a héten a román radarok nyolc alkalommal észleltek a román határ közelében ukrán légtérben mozgó légi célpontokat. Ezek közül négy esetben történt légtérsértés, amikor pilóta nélküli légi járművek rövid időre behatoltak az ország légterébe.

A minisztérium a közleményben felidézte, hogy ugyanebben az időszakban a Fekete-tengeren több kereskedelmi hajót is dróntámadás ért, köztük olyan hajókat is, amelyek román vizeken tartózkodtak.

Oroszország lehet a ludas

Az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország mintegy 150 alkalommal intézett légitámadást a Románia közvetlen közelében lévő, a Duna-deltában található ukrán folyami kikötők ellen, több mint 80-szor az idén. A pilóta nélküli repülő eszközök 2022 februárja óta több mint 50 alkalommal sértették meg Románia légterét, ebből 30 eset ebben az évben történt.

Románia, illetve az országban légtérrendészeti szolgálatot teljesítő szövetséges országok vadászgépei eddig négy alkalommal lőttek le légtérsértő drónt.

Július 24-26. között három orosz drón lépett be jogosulatlanul Románia légterébe, amelyeket a román hadsereg F-16-os harci repülőgépei lelőttek. Augusztus 16-án a spanyol légierő egy F-18-as harci repülőgépe lőtt le egy légtérsértő drónt Románia területén, 24 kilométerre Galac várostól.