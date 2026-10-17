Oroszország ajánlatott tett Európának

Novak szerint éppen Európa döntött úgy, hogy lemond a jövedelmező és stabil energiahordozó-ellátásról. "Ezt a döntést Európa politikai megfontolásokból hozta meg. Mi készen állunk és továbbra is teljesítjük szerződéseinket" - mondta Novak. Az orosz-amerikai dízelmegállapodást pragmatikusnak minősítette, olyannak, amely a piac összes szereplője számára kedvező.

Kifejezte Oroszország készségét arra, hogy részt vegyen az energiapiacok egyensúlyának fenntartásában.

"Készen állunk arra, hogy (...)

hosszú távú partneri kapcsolatok keretében továbbra is betöltsük szerepünket az energiabiztonság szavatolásában"

– hangoztatta.

A miniszterelnök-helyettes rámutatott, hogy mostanra a kőolaj és a kőolajtermékek ára világszerte csaknem kétszeresére emelkedett az év eleje óta, a dízelhiányt pedig mintegy 25 százalékosra becsülik. Szavai szerint ez a strukturális átalakulásnak és a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet következményeinek tudható be.

Hangot adott azon álláspontjának, hogy minden ország igyekszik biztosítani az energiaellátását, de globális szinten a stabilitást csak az együttműködés révén lehet biztosítani.