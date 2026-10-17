ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.29
usd:
323.23
bux:
145471.12
2026. október 17. szombat Hedvig
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
MTI/EPA/Martin Divisek
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Oroszország ajánlatott tett Európának

Infostart / MTI

Oroszország készen áll arra, hogy nagyobb mennyiségben szállítson energiahordozókat Európába - jelentette ki Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes pénteken Moszkvában az idei Oroszországi Energiahét című fórumon.

Novak szerint éppen Európa döntött úgy, hogy lemond a jövedelmező és stabil energiahordozó-ellátásról. "Ezt a döntést Európa politikai megfontolásokból hozta meg. Mi készen állunk és továbbra is teljesítjük szerződéseinket" - mondta Novak. Az orosz-amerikai dízelmegállapodást pragmatikusnak minősítette, olyannak, amely a piac összes szereplője számára kedvező.

Kifejezte Oroszország készségét arra, hogy részt vegyen az energiapiacok egyensúlyának fenntartásában.

"Készen állunk arra, hogy (...)

hosszú távú partneri kapcsolatok keretében továbbra is betöltsük szerepünket az energiabiztonság szavatolásában"

– hangoztatta.

A miniszterelnök-helyettes rámutatott, hogy mostanra a kőolaj és a kőolajtermékek ára világszerte csaknem kétszeresére emelkedett az év eleje óta, a dízelhiányt pedig mintegy 25 százalékosra becsülik. Szavai szerint ez a strukturális átalakulásnak és a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet következményeinek tudható be.

Hangot adott azon álláspontjának, hogy minden ország igyekszik biztosítani az energiaellátását, de globális szinten a stabilitást csak az együttműködés révén lehet biztosítani.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Oroszország ajánlatott tett Európának

oroszország

energia

olaj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.19. hétfő, 18:00
Zalai Csaba
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa-tanulmányok Tanszék oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: véget ért a konfliktusos EU-csúcs, de a legnehezebb viták decemberre maradtak, miközben itthon sorra jönnek a feljelentések

Tisza-kormány: véget ért a konfliktusos EU-csúcs, de a legnehezebb viták decemberre maradtak, miközben itthon sorra jönnek a feljelentések

Péntek este véget ért a brüsszeli EU-csúcs, ahol Magyar Péter szerint sikerült minden fontos kérdésben érvényesíteni a magyar érdekeket: a következő uniós költségvetésben egymilliárd euróval többet kapna Magyarország, az ETS2 bevezetését pedig egy évvel elhalasztanák. A legnehezebb pénzügyi kérdésekben azonban nem volt áttörés, a 2028–2034-es büdzsé vitája holtpontra jutott, a végső döntés decemberben születhet meg. A kormányfő Volodimir Zelenszkijjel is tárgyalt a kárpátaljai magyarok jogairól. Itthon a Kisfaludy-program miatt tett feljelentést a kormány, a közmédiából 2 milliárd forintnyi eszköz tűnt el, a minimálbér jövő évi emelése pedig a tervezett 14 helyett 6 százalék alá csökkenhet. Cikkünk folyamatosan frissül a szombati legfrissebb kormányzati fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Holoda Attila: Felejtsük már el, hogy az energia olcsó lesz - a magyar benzinkutak helyzete különösen problémás

Holoda Attila: Felejtsük már el, hogy az energia olcsó lesz - a magyar benzinkutak helyzete különösen problémás

A távhőszolgáltatás néhány éven belül súlyos finanszírozási gondokkal szembesülhet, a független benzinkutak egy része ellehetetlenülhet.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump waives several Russia sanctions as row with Zelensky intensifies

Trump waives several Russia sanctions as row with Zelensky intensifies

The US president temporarily ends many restrictions on Moscow recently passed by Congress over "national security" concerns.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 17. 09:55
Késes támadás Németországban egy olyan helyen, ahol erre senki sem számított
2026. október 17. 09:25
Így repül a rakétahajtóműves Tesla, nézze meg!
×
×