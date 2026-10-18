A skótok otthagynák Angliát

Swinney a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) Aberdeenben rendezett éves kongresszusának szombati munkanapján felszólalva kijelentette: jelenleg

a skótok 54 százaléka támogatja Skócia függetlenné válását.

A skót kormányfő nem ismertette részletesen, hogy milyen felmérés adataiból idézett, de úgy fogalmazott: 2026 fordulópontot hozott a skót államiság megteremtésének folyamatában, és "innen már nincs visszaút".

Hozzátette:

Skócia nem országrész, hanem nemzet, és hamarosan független nemzet lesz.

Swinney szerint Skóciának nem kell az idők végezetéig magán viselnie a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) ütötte sebeket, de minden egyes nap múltával mind élesebben látszanak a Brexitről hozott döntés okozta károk, annak ellenére, hogy Skócia nem volt részese ennek a döntésnek.

A skót miniszterelnök ezzel arra utalt, hogy a brit EU-tagságról tíz éve tartott népszavazáson országos átlagban szűk, 51,89 százalékos többség a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt. Az SNP hivatalos álláspontja szerint Skóciát így akarata ellenére léptették ki az Európai Unióból.

A brit kormány engedélye kellene

Az újabb skót függetlenségi népszavazás kiírásához szükség van London hozzájárulására is, a munkáspárti brit kormány ugyanakkor jelenleg ezt elutasítja. Andy Burnham brit miniszterelnök legutóbb az SNP-kongresszus előtt közölte a skót kormányfővel, hogy nincs lehetőség a második skóciai referendum engedélyezésére.