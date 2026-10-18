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YouTube-kommentek – Itt a változás szele

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Azt ember azt is hihetné, hogy ez eddig is így volt, pedig nem.

A HVG.hu arról írt cikket, hogy jön a YouTube-ra az évek óta várt funkció, újfajta kommentelési lehetőség érkezik, vannak, akik már ismerkedhetnek is vele.

Ismert, a YouTube-videók alatti kommentszekciókból eddig hiányoztak a GIF-ek. Azért eddig, mert a Google tulajdonában lévő videós platform körülbelül egy hónapja bejelentette a funkció érkezését. Igaz, csak nagyon lassan jelenik meg a felhasználóknál.

A Redditen több felhasználói beszámoló is megjelent már a GIF-küldés felbukkanásáról, egyelőre csak a mobilos alkalmazásokban, és rendszerint csak akkor, ha valaki Prémium-előfizető. Utóbbi valószínűleg csak átmeneti, és a fokozatos bevezetés része.

A YouTube korábbi bejelentése szerint normál és Shorts-videók alá is lehet majd GIF-eket „kommentelni”, amelyeket az alkalmazás saját könyvtárából választhatnak ki a felhasználók. Az egyelőre nem ismert, hogy saját kisvideókat is fel lehet-e majd tölteni.

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