Újabb legendák álltak ki Kubatov Gábor mellett, itt a névsor

A Ferencváros tájékoztatása szerint egy korábbi 89 fős csoporthoz most újabb 67 sportoló csatlakozott, így már 156-an támogatják a 2011 óta hivatalban lévő elnököt és az egyesület önállóságát. Az aláírók között aktív játékosok – mint Dibusz Dénes és Böde Dániel –, valamint olyan egykori ikonok is szerepelnek, mint Nyilasi Tibor, Gera Zoltán, Bácsi Péter és Kásás Zoltán.

Politikai harc

A szolidaritási nyilatkozat arra a kormányzati törvénymódosítási kezdeményezésre reagál, amely a jövőben kizárná a korábbi és jelenlegi politikai felsővezetőket a nagyobb sportegyesületek éléről, ami közvetlenül érintheti az FTC első emberének pozícióját is.

A csatlakozó sportolók közös állásfoglalása szerint a klub jövőjéről nem politikai szempontoknak, hanem kizárólag a ferencvárosi közösségnek kell döntenie. A kialakult helyzet az október 27-i tisztújító közgyűlésnek is különös jelentőséget ad.