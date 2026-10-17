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Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke beszédet mond a klub alapításának 125. évfordulója alkalmából a Fradi volt, Fradi lesz, míg a Földön ember lesz mottó jegyében a Groupama Arénánál tartott ünnepségen 2024. május 3-án.
Nyitókép: Kovács Tamás

Újabb legendák álltak ki Kubatov Gábor mellett, itt a névsor

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Már több mint 150 korábbi és jelenlegi ferencvárosi sportoló, köztük számos legenda biztosította támogatásáról Kubatov Gábort. Az FTC elnöke melletti nyílt kiállás hátterében egy olyan új törvényjavaslat áll, amely összeférhetetlenné tenné a politikai és a sportvezetői tisztségeket.

A Ferencváros tájékoztatása szerint egy korábbi 89 fős csoporthoz most újabb 67 sportoló csatlakozott, így már 156-an támogatják a 2011 óta hivatalban lévő elnököt és az egyesület önállóságát. Az aláírók között aktív játékosok – mint Dibusz Dénes és Böde Dániel –, valamint olyan egykori ikonok is szerepelnek, mint Nyilasi Tibor, Gera Zoltán, Bácsi Péter és Kásás Zoltán.

Politikai harc

A szolidaritási nyilatkozat arra a kormányzati törvénymódosítási kezdeményezésre reagál, amely a jövőben kizárná a korábbi és jelenlegi politikai felsővezetőket a nagyobb sportegyesületek éléről, ami közvetlenül érintheti az FTC első emberének pozícióját is.

A csatlakozó sportolók közös állásfoglalása szerint a klub jövőjéről nem politikai szempontoknak, hanem kizárólag a ferencvárosi közösségnek kell döntenie. A kialakult helyzet az október 27-i tisztújító közgyűlésnek is különös jelentőséget ad.

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Kezdőlap    Belföld    Újabb legendák álltak ki Kubatov Gábor mellett, itt a névsor

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