Udvaros Dorottya kelti életre Karikó Katalin történetét

A premier díszvendége Karikó Katalin lesz, aki ezen az estén találkozik először az őt megformáló színművésszel – olvasható a produkció közleményében.

Az EgyÉletem Produkció több mint tíz premieren és 300 előadáson van túl. A személyes élettörténetek színpadi feldolgozására épülő sorozat ezúttal új irányt vesz: míg a korábbi előadásokban ismert művészek és közéleti szereplők saját életüket mesélték el, az új bemutatóban egy másik ember története kerül a színpadra, Karikó Kataliné, akinek kutatásai alapvető szerepet játszottak a modern mRNS-alapú vakcinák kifejlesztésében, és akinek munkásságát 2023-ban orvosi-élettani Nobel-díjjal ismerték el.

Kiemelték: a produkció a tudományos sikerek mögött álló emberi történetet, a rendíthetetlen elszántságot és a kitartás erejét állítja középpontba.

A darab alapjául Karikó Katalin 2023-ban a Helikon Kiadónál megjelent, Áttörések – Életem és a tudomány című önéletrajzi könyve szolgál. A kötet személyes hangvétellel mutatja be a kutató gyermekkorát, családját, magyarországi és amerikai éveit, valamint azt a hosszú és sokszor küzdelmes utat, amely végül a tudomány egyik legnagyobb elismeréséhez vezetett.

A színpadi adaptációt Bíró Bence írta, a rendező Olasz Renátó, a díszletet Giliga Ilka tervezte.

A darab a premier után országos turnéra indul. Budapesten a tervek szerint havonta két alkalommal lesz látható az előadás.

További információ a https://1eletem.hu oldalon érhető el.