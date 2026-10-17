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Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus, miután átvette a Bécsi Orvosi Egyetem Semmelweis-érmét a Bécsi Általános Kórház és Egyetemi Oktató Kórház előadótermében, ahol az egyetem díszdoktori címével is kitüntették Karikó Katalint 2025. május 19-én.
Nyitókép: MTI/Filep István

Udvaros Dorottya kelti életre Karikó Katalin történetét

Infostart

Bemutatóra készül az EgyÉletem Produkció: november 15-én Karikó Katalin Nobel-díjas kutató életútja elevenedik meg az Átrium színpadán, Udvaros Dorottya előadásában. A darab egy kivételes tudományos pálya kevésbé ismert oldalát, a sikert megelőző évtizedek küzdelmeit, kudarcait és kitartását mutatja be.

A premier díszvendége Karikó Katalin lesz, aki ezen az estén találkozik először az őt megformáló színművésszel – olvasható a produkció közleményében.

Az EgyÉletem Produkció több mint tíz premieren és 300 előadáson van túl. A személyes élettörténetek színpadi feldolgozására épülő sorozat ezúttal új irányt vesz: míg a korábbi előadásokban ismert művészek és közéleti szereplők saját életüket mesélték el, az új bemutatóban egy másik ember története kerül a színpadra, Karikó Kataliné, akinek kutatásai alapvető szerepet játszottak a modern mRNS-alapú vakcinák kifejlesztésében, és akinek munkásságát 2023-ban orvosi-élettani Nobel-díjjal ismerték el.

Kiemelték: a produkció a tudományos sikerek mögött álló emberi történetet, a rendíthetetlen elszántságot és a kitartás erejét állítja középpontba.

A darab alapjául Karikó Katalin 2023-ban a Helikon Kiadónál megjelent, Áttörések – Életem és a tudomány című önéletrajzi könyve szolgál. A kötet személyes hangvétellel mutatja be a kutató gyermekkorát, családját, magyarországi és amerikai éveit, valamint azt a hosszú és sokszor küzdelmes utat, amely végül a tudomány egyik legnagyobb elismeréséhez vezetett.

A színpadi adaptációt Bíró Bence írta, a rendező Olasz Renátó, a díszletet Giliga Ilka tervezte.

A darab a premier után országos turnéra indul. Budapesten a tervek szerint havonta két alkalommal lesz látható az előadás.

További információ a https://1eletem.hu oldalon érhető el.

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